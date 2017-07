Australia tegaskan pemberantasan terorisme laut Sulu-Sulawesi

Pertemuan Sub Regional Pemberantasan Terorisme Jaksa Agung Australia George Brandis (kanan) bersama Menko Polhukam Wiranto (kiri) menjawab pertanyaan wartawan di Hotel Four Points, Manado, Sulawesi Utara, Jumat (28/7/2017). Delegasi dari sejumlah negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, menghadiri pelaksanaan Sub Regional Meeting on Foreign Terrorist Fighter and Cross Border Terrorist yang akan membahas langkah-langkah untuk mengantisipasi perkembangan aksi terorisme di Asia tenggara. (ANTARA FOTO/Adwit B Pramono) ()