Kvitova melaju ke perempat final di Stanford

Stanford (ANTARA News) - Unggulan kedua Petra Kvitova tidak mengalami kesulitan pada pertandingan pertamanya di Stanford Classic, ketika petenis Ceko itu hanya memerlukan satu jam untuk menundukkan Kateryna Bondarenko dengan skor 6-2, 6-2 pada pertandingan putaran kedua, Kamis.Juara Wimbledon dua kali itu terlihat telah kembali ke kemampuan terbaiknya ketika ia membangun kekuatan menyusul serangan menggunakan pisau yang mengancam kariernya pada akhir tahun lalu, dan tidak menghadapi satu break point pun saat menghadapi lawannya yang merupakan petenis peringkat 111 dunia asal Ukraina itu."Saya melakukan servis dengan sangat baik, dan saya hanya berusaha untuk memainkan permainan saya, yang selalu saya upayakan, dan terkadang itu berhasil, terkadang tidak," kata Kvitova, yang melepaskan 31 pukulan winner, setelah kemenangannya di California seperti dikutip Reuters.Kvitova bermain pada event keempatnya sejak menghabiskan enam bulan memulihkan diri dari luka tusuk di lengan kirinya, yang dilakukan oleh seorang penyusup di rumahnya di Republik Ceko.Petenis Ceko itu takluk pada putaran kedua Prancis Terbuka dan Wimbledon, namun kini ia mengarahkan fokusnya pada AS Terbuka, yang dimulai pada akhir bulan ini.Lawan Kvitova selanjutnya pada perempat final adalah unggulan kedelapan asal AS Catherina Bellis, yang melaju dengan kemenangan 7-6(3), 6-2 atas Veronica Cepede Royg asal Paraguay.Keempat pertandingan putaran kedua yang berlangsung pada Kamis meraih kemenangan melalui straight set.Unggulan keempat asal Rusia Anastasia Pavlyuchenkova menang 6-4, 6-0 atas petenis AS Alison Riske, sedangkan unggulan keenam CoCo Vandeweghe, menundukkan sesama petenis AS Nicole Gibbs, dengan skor 6-0, 6-2.Vandeweghe terlihat berkembang di bawah asuhan pelatih Pat Cash."Menurut saya kami keluar dari bulan madu," guraunya, sebelum menjelaskan bahwa Cash merupakan sosok yang keras dan tegas.Kedelapan petenis unggulan melaju ke perempat final pada Jumat, dengan unggulan teratas yang merupakan juara Wimbledon Garbine Muguruza membuka pertandingan dengan menghadapi Ana Konjuh asal Kroasia.(Uu.H-RF)

Editor: Fitri Supratiwi