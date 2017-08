Undian Kejuaraan Dunia 2017 untungkan ganda Indonesia

Jakarta (ANTARA News) - Hasil undian Kejuaraan Dunia 2017 yang akan dilangsungkan di Glasgow, Skotlandia, pada 21-27 Agustus, menguntungkan empat pasangan Indonesia dengan fasilitas bye langsung ke putaran dua.Seperti yang dipantau dalam laman resmi BWF di Jakarta, Rabu, para pasangan ganda Indonesia tersebut adalah pasangan Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, Angga Pratama/Ricky Karanda Suwardi, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir dan Praveen Jordan/Debby Susanto.Adapun perwakilan Indonesia lainnya harus melakukan perjuangan dalam Kejuaraan Dunia 2017 mulai dari putaran pertama.Di tunggal putra, Indonesia yang diwakili oleh Anthony Sinisuka Ginting, Tommy Sugiarto dan Sonny Dwi Kuncoro harus menjalani partai putaran pertamanya pada 21 Agustus 2017 mendatang. Anthony akan meladeni pemain Polandia Mateusz Dubowski, lalu Tommy menghadapi pemain Hong Kong Hu Yun, sedangkan Sonny akan bertarung dengan pemain Republik Ceko Milan Ludik.Adapun di ganda putra, selain Marcus/Kevin dan Angga/Ricky yang mendapatkan fasilitas bye, satu pasangan lainnya yaitu Mohammad Ahsan/Rian Agung Saputro harus menjalani laga putaran pertama menghadapi duet Swedia Richard Eidestedt/Nico Ruponen.Sedangkan di ganda campuran, selain Tontowi/Liliyana dan Praveen/Debby yang mendapatkan fasilitas bye, dua pasangan lainnya yang merupakan pemain non Pelatnas, Lukhi Apri Nugroho/Ririn Amelia, Irfan Fadhilah/Weni Anggraini harus menjalani laga putaran pertama.Lukhi/Ririn harus menghadapi pasangan Kanada Toby Ng/Rachel Honderich, sedangkan Irfan/Weni akan menjajal kemampuan duet Prancis Ronan Labar/Audrey Fontaine.Sementara itu pemain non Pelatnas Lyanny Alessandra Mainaky yang menjadi andalan satu-satunya Indonesia di tunggal putri, juga harus menjalani laga putaran pertama melawan wakil Mauritius Kate Foo Kune.Sedangkan di ganda putri, pemain non pelatnas Ririn Amelia akan menjadi wakil satu-satunya Indonesia. Ririn yang akan berpasangan dengan pemain Malaysia Anna Ching Yik Cheong, harus menjalani pertarungan menghadapi pasangan Ashwini Ponnappa/Reddy N. Sikki di putaran pertamanya yang akan berlangsung pada 21 Agustus 2017 mendatang.

