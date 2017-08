Teknik Lingkungan UII peroleh akreditasi internasional

Yogyakarta (ANTARA News) - Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta memperoleh akreditasi internasional dari Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET), Amerika Serikat."Program studi itu menjadi satu-satunya Program Studi Teknik Lingkungan di perguruan tinggi swasta yang memperoleh akreditasi internasional dari ABET," kata Ketua Program Studi Teknik Lingkungan UII Hudori di Yogyakarta, Jumat.Ia mengemukakan, ABET merupakan lembaga akreditasi internasional yang berkedudukan di Baltimore, AS. Lembaga itu mengakreditasi perguruan tinggi untuk program studi di bidang ilmu alam dan ilmu terapan, komputer, teknik, dan teknologi industri."Pada saat ini, ABET telah mengakreditasi 3.709 program studi pada 752 perguruan tinggi di 30 negara," kata dia.Menurut dia, capaian akreditasi ABET itu membuktikan bahwa kualitas pendidikan di Program Studi Teknik Lingkungan UII sudah setara dengan perguruan tinggi maju di dunia.Akreditasi ABET menjadi jaminan penerapan standar untuk menghasilkan lulusan yang siap memasuki dunia keteknikan yang unggul di bidang inovasi dan teknologi maju serta antisipatif terhadap isu kesejahteraan dan keselamatan masyarakat.Proses mendapatkan akreditasi itu dimulai sejak 2013 dengan diluncurkannya Kurikulum 2013 yang berstandar internasional. Pada 2014, proses belajar mengajar berstandar internasional sudah diterapkan di Program Studi Teknik Lingkungan UII.Ia mengatakan, beberapa kriteria yang ditetapkan ABET sudah dipenuhi Program Studi Teknik Lingkungan UII, di antaranya terkait mahasiswa, tujuan pendidikan, "student outcomes", proses pembelajaran, kurikulum, dosen, fasilitas (perkuliahan, laboratorium, perpustakaan), dan dukungan dari institusi.Untuk fasilitas laboratorium, kata dia, program studi itu sudah dilengkapi dengan berbagai peralatan canggih seperti Gas Chromatography Mass Spectrometry (GC-MS), Scanning Electron Microscope EDS, Atomic Absorption Spectrometer, UV-VIS Spectrophotometer, Real Time PCR Systems, Bomb Calorimeter termasuk peralatan sampling air dan udara.Selain itu, sejak 2010 Laboratorium Kualitas Lingkungan sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk penerapan ISO/IEC 17025."Capaian itu merupakan hasil kerja keras dari berbagai pihak di lingkungan UII terutama di level program studi. Berbagai perubahan terjadi dengan diperolehnya akreditasi internasional itu terutama terkait sistem pendidikan di Program Studi Teknik Lingkungan UII yang sudah menerapkan Outcome Based Education (OBE)," katanya.Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) UII Widodo Brontowiyono mengatakan capaian itu semakin memantapkan kualitas pendidikan di FTSP UII yang telah siap menuju internasionalisasi."Di FTSP UII kini ada tiga program studi yang secara resmi menyandang akreditasi internasional dari lembaga akreditasi tingkat dunia, yakni Program Studi Teknik Sipil, Arsitektur, dan Teknik Lingkungan," katanya.

Editor: Tasrief Tarmizi