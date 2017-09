Atletico curi hasil imbang di markas AS Roma

Roma (ANTARA News) - Atletico Madrid mencuri hasil imbang 0-0 saat bertamu ke markas AS Roma pada pertandingan pembukaan fase grup Liga Champions pada Selasa.Hasil imbang itu terjadi berkat sejumlah penampilan apik kiper AS Roma Alisson.Klub Liga Italia itu juga berhutang sapuan di garis gawang yang diakukan oleh Kostas Manolas dari upaya Koke, yang kemudian diikuti penyelamatan lain Alisson, pada babak pertama pertandingan Grup C ini.Klub Liga Italia ini memiliki rekor buruk di Liga Champions dan hasil pada Selasa memperpanjang catatan tidak pernah menang mereka di kompetisi ini, termasuk tujuh pertandingan kualifikasi, menjadi tujuh pertandingan.Alisson melakukan penyelamatan terbaiknya menjelang pertandingan usai ketika ia meluncur ke arah kiri untuk memblok tandukan Saul Iniguez, dan pemain Atletico itu kemudian menyambar bola pantul namun melambung di atas mistar gawang.(Baca: Hasil Liga Champions: PSG, Chelsea menang besar, Atletico imbang (Uu.SYS/C/H-RF/C/I015)

Editor: Alviansyah Pasaribu