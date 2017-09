Motorola hadirkan ponsel kamera ganda Rp2 juta-an

Jakarta (ANTARA News) - Seakan tak mau kalah dengan vendor lain, Motorola juga menghadirkan ponsel berkamera belakang ganda, Moto G5S Plus, dengan harga Rp2,999 juta."Hanya di online eksklusif di Lazada Rp2,999 juta. Kami tidak menjamin harga di offline," ujar Adrie R. Suhadi, Country Lead, Lenovo Mobile Business Group Indonesia, dalam peluncuran Motorola di Jakarta, Selasa."Dengan teknologi dual camera bisa berkreativitas tanpa batas. Sangat kokoh dan menarik. Kami memadukan kamera dan flash dalam satu bulatan yang solid," sambung dia.Moto G5S Plus dibekali kamera belakang ganda masing-masing 13MP yang dikombinasikan dengan software spesial untuk meningkatkan kualitas foto.Tidak hanya itu terdapat pula mode selective focus yang memudahkan untuk mengambil gambar profesional dengan menambahkan efek belakang blur."Menggunakan sensor monokrom dan RGB, monokrom untuk ketajaman detail sedangkan RGB untuk menangkap warna, juga dilengkapi 3D Depth Sensor bisa memilih fokus mana yang diblur, mau depan atau belakang. Walaupun brand lain punya dual camera belum tentu bisa seperti itu," ujar Adrie.Moto GS Plus juga dilengkapi kamera depan 8mp dengan LED selfie flash dan mode panoramic selfie."Di segmen harga segini tidak ada smartphone, bahkan yang mengaku smartphone selfie, yang memiliki LED flash. Kamera depannya pun ada profesional mode dan yang paling canggih tidak ada panorama selfie," kata Adrie.Ponsel pintar tersebut menampilkan desain unibody serba metal yang dikemas dalam layar Full HD 5,5 inci dengan Corning Gorilla Glass 3.Dari segi dapur pacu, Moto GS Plus didukung prosesor Qualcomm Snapdragon 625 2.0GHz octa core, RAM 4GB dan ROM 32GB yang dapat diperluas hingga 128GB lewat slot microSD.Perangkat yang telah menjalankan Android Nougat itu diperkuat dnegan baterai berkapasitas 3.000mAh."Tubro charge 15 menit charge bisa dipakai 6 jam. Ini ditunjang dengan Snapdragon yang ramah terhadap daya tahan baterai dan merupakan prosesor terbaik di segmen middle premiem, jadi untuk main game multi tasking mulus,""Dan, dapat diupgrade ke Android O," lanjut dia.Menjanjikan keunggulan dalam hal style, strength, shooting, sight and sound, stamina, speed dan stock android, Moto G5S Plus hadir dalam dua pilihan warna yaitu lunar grey dan blush gold atau emas kemerahan, dan dapat mulai dipesan besok, Rabu (20/9), di Lazada.

Editor: Suryanto