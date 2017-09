Wamen ESDM jajaki kerjasama dengan ENGIE Prancis

Paris (ANTARA News) -Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM) Arcandra Tahar, menjajaki kemungkinan adanya mutual understanding dengan perusahaan Prancis yang bergerak di bidang minyak dan gas, listrik dan energi terbarukan ENGIE terkait dengan peningkatan investasi perusahaan itu di offshore and onshore di Indonesia.Hal itu terungkap dalam pertemuan Wamen ESDM didampingi Waka SKK Migas, Direktur Hulu Migas, staf Kementerian ESDM dan KBRI Paris dengan pimpinan ENGIE, dalam kunjungannya ke Paris, baru- baru ini,Fungsi Ekonomi KBRI Paris, Rudjimin kepada Antara London, Jumat mengatakan dalam kunjungannya ke Paris Wamen ESDM melakukan pertemuan dengan beberapa perusahaan di Paris selaln ENGIE juga Akuo Energy, Total, serta Maurel & Prom. Wamen ESDM juga melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Perminyakan Irak.Dalam pertemuan dengan ENGIE. Wamen ESDM menyampaikan maksud kunjungan yaitu menyakinkan pihak investor mengenai pentingnya terus berinvestasi di Indonesia.Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia, antara lain skema gross split yang lebih efisien dan memberikan keuntungan bagi pemerintah dan investor, ujarnya.Dalam pertemuan . Pihak ENGIE menyambut baik kunjungan Wamen ESDM dan menyampaikan pentingnja Indonesia bagi eksplorasi dan produksi ENGIE di sektor gas dan geothermal.ENGIE menindaklanjuti hasil kunjungan Presiden Hollande ke Indonesia terkait pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi dan pengembangan mikro-grid, ujarSementara itu Wamen Acandra menyampaikan update kerjasamanya dengan ENI dari Italia di Kalimantan yang dinilai telah berjalan dengan baik dan produksi telah berjalan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.ENGIE menyebutkan pihaknya tidak akan terlibat lagi dalam bisnis ekplorasi dan akan lebih memberikan fokus perhatian terhadap sektor gas, LNG dan infrastruktur energi, ujarnya.Menyampaikan perkembangan pembahasannya dengan PLN terkait pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Rantau Dedap yang masih dalam taraf negosiasi harga. ENGIE mengharapkan dapat disepakati kisaran harga yang menguntungkan pihak investor sehingga dapat terus mengembangkan investasinya.Menyampaikan rencana pengambangan mikro-grid untuk listrik pedesaan di Papua. Diharapkan sekitar 3.000 desa di Papua dapat mengambil manfaat dari mikro-gris tersebut untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam kunjungan ke ENGIE, Wamen ESDM berkesempatan meninjau fasilitas laboratorium ENGIE.Dalam kunjungan tersebut, Kepala Laboratorium menyampaikan presentasi terkait berbagai aktivitas laboratorium, antara lain terkait heat recovery and storage, high efficiency thermal process dan energy efficiency in food industry. Laboratorium ENGIE merupakan contoh Laboratorium yang profitable.

Editor: Ruslan Burhani