Pasar saham Australia dibuka sedikit menguat

Sydney (ANTARA News) - Pasar saham Australia dibuka sedikit lebih tinggi pada Jumat, dengan aktivitas pada awal perdagangan sedikit menenangkan jam-jam pertama berjalan.Pada pukul 10.56 waktu setempat, indeks acuan S&P/ASX 200 naik 12,20 poin atau 0,22 persen menjadi 5.667,60 poin, sementara indeks All Ordinaries yang lebih luas bertambah 8,60 poin atau 0,15 persen menjadi 5.725,30 poin.Ada beberapa penggerak kenaikan besar sejak awal, dengan Atrum Coal melonjak 11,77 persen, G8 Education melompat 3,81 persen, dan Sino Gas naik 3,41 persen, semuanya mengungguli bursa.Sementara itu, Galaxy Resources jatuh 3,85 persen, Seven Group merosot 3,05 persen dan Vita Group turun 2,86 persen.Di sektor perbankan, sebagian besar menguat dengan Commonwealth Bank of Australia naik 0,75 persen, Westpac bertambah 0,35 persen, dan National Australia Bank meningkat 0,58 persen, sementara ANZ turun 0,27 persen.Penambang beragam, dengan BHP betambah 0,37 persen, Rio Tinto meningkat 1,38 persen, Fortescue berkurang 0,77 persen dan Newcrest turun 2,47 persen.Di sektor minyak dan gas, juga beragam dengan Woodside naik 0,28 persen, Oil Search naik 0,44 persen, sementara Santos turun 0,63 persen.Perusahaan kebutuhan pokok konsumen Woolworths melemah 0,69 persen, sementara saingannya Wesfarmers naik 0,02 persen.Raksasa telekomunikasi Telstra naik 1,55 persen, sementara maskapai penerbangan Qantas bertambah 0,17 persen.Satu dolar Australia dibeli 79,09 sen dolar AS, sementara minyak mentah diperdagangkan di 50,63 dolar AS per barel.

Editor: AA Ariwibowo