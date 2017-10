Miguel Cotto gelar tarung perpisahan lawan Ali

New York (ANTARA News) - Miguel Cotto, petinju Puerto Rico yang menyabet enam gelar dunia dalam empat kelas berbeda, akan menggelar pertarungan terakhirnya pada 2 Desember 2017 di New York melawan Sadam Ali, menurut pengumuman promotor pada Rabu (11/10) waktu setempat.Cotto yang memegang rekor tarung 41-5 (33 KO) akan mempertahankan gelar kelas berat ringan WBO, melawan Ali dari Brooklyn dengan catatan tarung 25-1 (14 KO).Ini akan menjadi pertarungan ke-10 di Manhattan bagi Cotto yang telah memiliki gelar juara dunia kelas ringan ringan super, kelas welter, kelas menengah ringan dan kelas menengah."Saya sangat senang bisa kembali ke ring untuk pertarungan terakhir saya di The Garden. Saya telah bekerja keras sepanjang karir saya untuk mencapai level ini," kata Cotto dilansir dari AFP, Kamis."Saya berkonsentrasi penuh untuk bertemu dengan (pelatih) Freddie Roach sehingga kami bisa bekerja keras dan mendapat kemenangan besar," kata dia.Cotto mengalahkan sejumlah bintang sejak debut pro pada 2001, beberapa di antaranya adalah Zab Judah, Paulie Malignaggi, Shane Mosley, Antonio Margarito dan Ricardo Mayorga.Setelah kalah petinju Meksiko, Saul "Canelo" Alvarez, pada November 2015, Cotto menepi selama 21 bulan sebelum meraih kemenangan atas Yoshihiro Kamegai untuk memenangkan mahkota WBO yang akan dipertahankannya melawan Ali."Saya senang diberi kesempatan untuk melawan legenda," kata Ali. "Inilah waktu saya."Cotto pernah dikalahkan Austin Trout pada tahun 2012. Ia juga takluk dari Floyd Mayweather dan legenda tinju Filipina Manny Pacquiao.

Penerjemah: Alviansyah Pasaribu

Editor: AA Ariwibowo