Indeks Wall Street berakhir turun di tengah data laba emiten

New York (ANTARA News) - Bursa saham Wall Street berakhir turun pada Kamis (Jumat pagi WIB), karena para investor mempertimbangkan laporan laba kuartal ketiga emiten serta data ekonomi terbaru.Indeks Dow Jones Industrial Average lebih rendah 31,88 poin atau 0,14 persen menjadi ditutup di 22.841,01 poin. Indeks S&P 500 turun 4,31 poin atau 0,17 persen menjadi berakhir di 2.550,93 poin. Indeks Komposit Nasdaq turun 12,04 poin atau 0,18 persen menjadi ditutup pada 6.591,51 poin.JP Morgan Chase melaporkan laba kuartalan per saham 1,76 dolar AS dan pendapatan bersih sebesar 26,2 miliar dolar AS, mengalahkan ekspektasi pasar.Namun, para investor khawatir dengan penurunan 27 persen tahun ke tahun pendapatan dari perdagangan "fixed income" raksasa perbankan Citigroup.Citigroup juga melaporkan laba yang lebih baik dari perkiraan. Laba per saham dilusiannya pada kuartal ketiga mencapai 1,42 dolar AS, sementara pendapatannya mencapai 18,2 miliar dolar AS.Sementara itu, saham Equifax turun 1,53 persen, setelah perusahaan tersebut mengatakan sedang menyelidiki kemungkinan penjangkauan cyber lainnya.(A026)

Editor: Unggul Tri Ratomo