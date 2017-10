Wanna One siap luncurkan album "1-1=0" bulan depan

Jakarta (ANTARA News) - Boygroup asal Korea Selatan, Wanna One akan meluncurkan album versi repackaged pada 13 November mendatang.Album yang dinamai "1-1=0 (Nothing Without You", merupakan versi baru dari album debut band beranggotakan 11 personel itu, "1X1=1", ungkap agensi YMC Entertainment.Teaser album akan diunggah melalui media sosial group.Wanna One, lahir dari sebuah proyek beranggtakan kontestan audisi Mnet "Produce 101 season 2 ". Band beranggotakan Kang Daniel, Park Ji-hoon, Lee Dae-hwi, Ong Seongwu, Kim Jae-hwan, Yoon Ji-sung, Hwang Min-hyun, Park Woo-jin, Lai Guan Lin, Bae Jin-young dan Ha Sung-woon ini resmi debut pada Agustus lalu.Album debut mereka, telah terjual 762.000 eksemplar pada bulan September. Band ini bahkan telah meraih 15 penghargaan pertunjukan musik televisi mellaui lagu utama mereka "Energetic". Demikian seperti dilansir Kantor Berita Yonhap.

Editor: Ruslan Burhani