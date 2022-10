Ketua komite luar negeri DPR AS hadiri KTT P20 di Jakarta

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komite Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat AS Gregory W. Meeks pada Kamis tiba di Jakarta untuk mewakili Amerika Serikat menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) Ketua Parlemen G20 (P20) yang ke-8.Meeks mewakili Ketua DPR AS Nancy Pelosi dan akan menyampaikan pidato utama dalam sesi pleno tentang "Parlemen yang Efektif, Demokrasi yang Dinamis", kata Kedutaan Besar AS di Jakarta dalam keterangannya pada Kamis.Isi pidato Meek akan membahas tentang pentingnya mempertahankan nilai-nilai demokrasi, memerangi perubahan iklim, memperkuat ketahanan pangan dan energi, memajukan pembangunan berkelanjutan dan pemulihan dari COVID-19, dan memperdalam koordinasi antarparlemen untuk mengatasi tantangan-tantangan ini.Di Jakarta, Meeks juga akan bertemu dengan sejumlah pejabat senior pemerintah Indonesia, perwakilan masyarakat sipil, sekretariat Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dan mitra-mitra internasional lainnya.Sebelumnya, dalam acara pembukaan KTT P20 pada Rabu (5/10), Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan sebagai tuan rumah Parliamentary Speakers Summit (P20) 2022 itu, pihaknya berkomitmen untuk menyukseskan kontribusi parlemen dalam menyelesaikan berbagai krisis global dan upaya pemulihan pandemi COVID-19."DPR RI berkomitmen penuh untuk menyukseskan kontribusi parlemen dalam menyelesaikan berbagai krisis global, termasuk upaya pemulihan pandemi COVID-19 yang inklusif dan berkelanjutan," kata Puan saat memberikan pidato sambutan.Dengan semangat gotong royong, kata Puan, Indonesia siap, mau, dan mampu untuk berkolaborasi dengan dunia global dalam membangun dunia bersama yang lebih baik, sejahtera, tenteram, dan indah.

Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga

Editor: Anton Santoso

COPYRIGHT © ANTARA 2022