Gudang penyimpanan pangan Tianjin terapkan manajemen ilmiah

Seorang pekerja mengatur suhu gudang di Central Grain Reserve Tianjin Dongli Direct Warehouse Co., Ltd. cabang Dongli di Tianjin, China utara, pada 12 Oktober 2022. (Xinhua/Sun Fanyue)

Seorang pekerja menginspeksi gudang di Central Grain Reserve Tianjin Dongli Direct Warehouse Co., Ltd. cabang Dongli di Tianjin, China utara, pada 12 Oktober 2022. (Xinhua/Sun Fanyue)

Tianjin (ANTARA) - Demi menjaga ketahanan pangan, Central Grain Reserve Tianjin Dongli Direct Warehouse Co., Ltd. yang terafiliasi dengan China Grain Reserves Group (Sinograin) sebagai gudang penyimpanan bahan pangan, menerapkan manajemen ilmiah untuk mengurangi kerusakan biji-bijian berbagai tanaman seperti gandum dan jagung yang diawetkan.Dengan total kapasitas penyimpanan sekitar 500.000 ton, fasilitas tersebut menjadi gudang pusat penyimpanan biji-bijian terbesar di Tianjin.Dalam beberapa tahun terakhir, Central Grain Reserve Tianjin Dongli Direct Warehouse Co., Ltd. telah menerapkan pemantauan suhu selama 24 jam di gudang tersebut untuk mengurangi kerusakan biji-bijian akibat adanya perubahan suhu.

Pewarta: Xinhua

Editor: Junaydi Suswanto

