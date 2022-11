Xi Jinping kirim surat ucapan selamat untuk Hari Kota Sedunia 2022

Beijing (ANTARA) - Presiden China Xi Jinping pada Senin (31/10) mengirimkan surat ucapan selamat untuk Peringatan Global Hari Kota Sedunia 2022 dan Konferensi Global Kota Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kedua, yang diselenggarakan serentak di Shanghai.Dalam suratnya, Xi menyatakan bahwa dengan mengusung konsep "Kota yang Lebih Baik, Kehidupan yang Lebih Baik" (Better City, Better Life), Peringatan Global Hari Kota Sedunia berkomitmen untuk mendorong pembangunan berkelanjutan kota-kota global, dan sangat penting untuk bersama-sama membangun pola pembangunan yang inklusif, seimbang, dan terkoordinasi yang mengedepankan kerja sama saling menguntungkan dan kemakmuran bersama.Xi menyerukan kepada kota-kota di seluruh dunia untuk berpartisipasi aktif dalam Inisiatif Pembangunan Global, mempercepat implementasi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Agenda Perkotaan Baru, memfasilitasi pemulihan ekonomi yang efektif, meningkatkan lingkungan ekologi, meningkatkan tata kelola perkotaan, dan bersama-sama mendorong pembangunan global yang berkelanjutan.Mengusung tema "Act Local to Go Global", kedua kegiatan itu diselenggarakan bersama oleh Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan-Pedesaan China, pemerintah Kota Shanghai, dan Program Pemukiman Manusia PBB, dengan sebuah upacara pembukaan diadakan di Shanghai pada Senin.

Pewarta: Xinhua

Editor: Mulyo Sunyoto

COPYRIGHT © ANTARA 2022