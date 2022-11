Paul Haggins dituntut 7,5 juta dolar AS atas kasus perkosaan

Baca juga: Bocah korban perkosaan di AS gugurkan kandungan di wilayah lain

New York (ANTARA) - Pengadilan New York, Amerika Serikat pada Kamis (10/11) menuntut Paul Haggins, penulis skenario dan sutradara pemenang Oscar, bertanggung jawab atas pemerkosaan seorang wartawati di apartemennya di Manhattan pada 2013.Haggins juga diharuskan membayar setidaknya 7,5 juta dolar AS sebagai ganti rugi dalam kasus perdata, kata seorang pengacara.Putusan itu dikeluarkan setelah pengadilan sipil yang berlangsung selama 15 hari di pengadilan Manhattan.Dalam pengaduan pada 2017, penggugat Haleigh Breest menuduh bahwa Haggis, yang dikenal sebagai penulis film "Million Dollar Baby" dan "Crash", memperkosanya setelah memaksanya untuk bergabung dengannya di apartemen SoHo setelah pemutaran perdana film.Breest adalah satu dari empat wanita yang pada 2018 secara terbuka menuduh Haggis melakukan pelecehan seksual, tetapi Haggis membantah tuduhan itu.Pengadilan akan kembali bersidang pada Senin (14/11) untuk memastikan ganti rugi yang harus dibayar oleh Haggins."Keadilan ditegakkan hari ini," kata pengacara Breest, Ilann M. Maaze melalui surat elektronik."Kami sangat bangga dengan Haleigh. Ini adalah kemenangan besar untuknya dan untuk seluruh gerakan #MeToo," katanya.Pengacara Haggis belum menanggapi permintaan komentar pada Kamis. Haggis telah membantah tuduhan perkosaan itu dan bersaksi dalam pembelaan selama persidangan.Pada Juni lalu, Haggis ditahan oleh pihak berwenang Italia dan ditahan selama lebih dari dua minggu atas tuduhan penyerangan seksual dan menyebabkan cedera parah.Namun, Haggins juga membantah tuduhan itu.Sumber: Reuters

