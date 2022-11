Pejabat Gedung Putih akan bertemu presiden Brasil

Brasilia (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berencana untuk mengirim dua penasihat utama ke Brasil untuk bertemu dengan Presiden terpilih Luiz Inacio Lula da Silva pekan depan, kata dua sumber yang mengetahui hal itu kepada Reuters.Penasihat keamanan nasional Jake Sullivan dan penasihat Amerika Latin Juan Gonzalez diperkirakan akan bertemu Lula di Brasilia pada 5 Desember dan, menurut seorang sumber, pertemuan itu dimaksudkan untuk "menegaskan kembali kemitraan antara kedua negara."Agenda pertemuan juga akan mencakup pelantikan Lula pada Januari - yang mungkin dihadiri Menteri Luar Negeri Antony Blinken - dan kemungkinan kunjungan oleh presiden terpilih ke Washington pada paruh pertama 2023.Sebelum pemilu, pemerintah AS telah menjalin komunikasi dengan tim kampanye Lula. Lula bertemu dengan kuasa usaha kedutaan AS, Douglas Koneff, baru-baru ini pada September.Biden merupakan salah satu kepala negara pertama yang menyampaikan selamat kepada Lula atas kemenangannya melawan Jair Bolsonaro pada malam pemilu.Langkah itu ditujukan untuk membantu menghindari pertanyaan lebih lanjut tentang sistem pemilihan oleh presiden petahana tersebut.Sumber: Reuters

Penerjemah: Katriana

Editor: Atman Ahdiat

COPYRIGHT © ANTARA 2022