Oposisi Venezuela sebut aset di luar negeri tak akan pindah ke Maduro

Caracas (ANTARA) - Para anggota parlemen oposisi di Venezuela yang berusaha menggulingkan presiden sementara Juan Guaido mengatakan pada Kamis bahwa langkah pelengseran itu tidak akan mengakibatkan aset di luar negeri pindah ke pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.Tiga dari empat kelompok oposisi utama--Justice First, Democratic Action dan A New Era--mendukung RUU untuk menggulingkan Guaido dan membentuk komisi beranggotakan lima orang untuk mengelola aset asing, terutama penyulingan Citgo yang berbasis di AS, anak perusahaan minyak milik negara PDVSA.Upaya tersebut mendapat persetujuan awal minggu lalu dan pemungutan suara kedua dapat dilakukan pada Jumat.Guaido dan beberapa pengacara telah memperingatkan bahwa Maduro dapat menguasai aset di luar negeri.Perlindungan untuk Citgo dan lebih dari 1 miliar dolar (Rp15,65 triliun) emas yang disimpan di bank sentral Inggris, Bank of England, "didasarkan pada tidak diakuinya Maduro (sebagai presiden)", kata anggota parlemen dari kubu Justice First Alfonso Marquina kepada legislator dan jurnalis selama pertemuan virtual.Guaido telah menjadi wajah global dari oposisi Venezuela yang terpecah sejak 2019, ketika dia meminta konstitusi untuk menjadi presiden sementara.Dia mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat dan pemerintah lain yang menolak terpilihnya kembali Maduro pada 2018 karena dianggap curang.Tetapi Maduro tetap mengendalikan hampir semua institusi Venezuela, termasuk pasukan keamanannya.Dukungan internasional berkurang untuk pemerintahan sementara Guaido, yang mengendalikan beberapa aset asing dan menjalankan banyak kedutaan."Saya ulangi apa yang mereka katakan kepada kami adalah bahwa mereka akan terus mendukung Venezuela dalam perjuangannya, mereka akan terus mendukung majelis nasional," kata anggota parlemen Era Baru Nora Bracho.Pemerintah sementara telah menjadi kerikil di sepatu Maduro, kata Guaido dalam video Twitter pada Kamis, saat dia mendesak anggota parlemen untuk menggantikannya alih-alih membubarkan pemerintahan sementara."Anda memiliki suara untuk menghancurkan kepresidenan sementara," kata Guaido. "Tapi Anda juga memiliki hak suara untuk mempertahankannya dan memilih orang-orang yang membentuknya."Partai oposisi berharap Amerika Serikat akan memperpanjang lisensi yang melindungi Citgo dari kemungkinan penyitaan kreditur.Mahkamah Agung di Inggris, di mana Maduro menggugat untuk mendapatkan akses ke simpanan emas, telah memutuskan bahwa pengadilan-pengadilan Inggris terikat pada kebijakan pemerintah Inggris yang tidak mengakui Maduro.Sumber: Reuters

Penerjemah: Mulyo Sunyoto

Editor: Anton Santoso

COPYRIGHT © ANTARA 2022