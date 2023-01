KBRI fasilitasi kebutuhan atlet Indonesia yang berlaga di India Open

Jakarta (ANTARA) - Kedutaan Besar RI (KBRI) di India menyatakan kesiapannya memfasilitasi kebutuhan atlet Indonesia yang akan berlaga di turnamen bulu tangkis India Open 2023 pada 17-22 Januari.Duta Besar RI untuk India Ina Hagniningtyas Krisnamurthi menjamu tim bulu tangkis Indonesia di Kantor KBRI India di Chanakyapuri, New Delhi, Senin.“Saya dan keluarga besar KBRI di India, merasa bangga menerima kedatangan teman-teman para pahlawan bulu tangkis Indonesia. Ini juga untuk kali pertama, saya dan KBRI menerima tamu para olahragawan Indonesia dalam tim sebesar ini,” kata Ina dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin.Dalam acara yang tidak resmi itu, KBRI menyajikan masakan khas Indonesia bagi skuad Merah Putih. Tak hanya itu, KBRI setiap hari juga akan mengirimkan makanan kepada semua anggota tim Indonesia selama berada di New Delhi.“Nanti akan kami bantu dengan mengirimkan makanan yang cocok dengan lidah agar pemain lebih tenang. Sebab, kalau tidak cocok bisa-bisa mempengaruhi kesehatan dan penampilan,” kata Ina menambahkan.Sementara itu, manajer tim bulu tangkis Indonesia Aryono Miranat mengatakan bahwa dukungan dari KBRI memiliki dampak yang sangat penting guna meningkatkan performa atlet di lapangan.Apalagi, kata dia, para atlet selama ini selalu menemui kesulitan soal makanan saat bertanding di India.Terkait target tim Indonesia pada turnamen BWF World Tour Super 750 itu, Aryono menyebut skuad Merah Putih sudah siap bertarung. Indonesia mengincar dua gelar dari kejuaraan berhadiah total 900 ribu dolar AS (sekira Rp13,59 miliar) tersebut.“Kami menargetkan bisa merebut dua gelar juara, yaitu dari nomor ganda putra dan tunggal putra. Semoga semua pemain bisa menampilkan performa terbaiknya,” ujar Aryono.Indonesia menurunkan kekuatan penuh untuk India Open 2023. Pada sektor tunggal putra, Indonesia diwakili empat atlet, termasuk Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie. Adapun Gregoria Mariska Tunjung menjadi satu-satunya harapan pada nomor tunggal putri.Ganda putra menjadi sektor yang paling banyak mengirimkan wakil, di antaranya Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya, dan juara Malaysia Open 2023 Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

