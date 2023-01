Serangan militer AS tewaskan 30 milisi Al Shabaab di Somalia

Washington (ANTARA) - Serangan militer AS telah menewaskan sekitar 30 milisi Al Shabaab di dekat pusat kota Galcad, Somalia, di mana militer dan kelompok militan itu terlibat pertempuran sengit, kata Komando Afrika AS.Operasi tersebut, yang digambarkan oleh militer AS sebagai "serangan pertahanan diri kolektif," dilakukan pada Jumat di kota yang terletak sekitar 260 km arah utara ibu kota Mogadishu itu.Di tempat tersebut, pasukan nasional Somalia diserang oleh lebih dari 100 milisi Al Shabaab, kata pernyataan tersebut.Komando Afrika AS, tangan militer Amerika di benua tersebut, melaporkan tidak ada warga sipil terluka atau tewas dalam serangan tersebut.Tiga kendaraan telah dihancurkan, katanya.Para milisi Al Shabaab telah menyerang sebuah pangkalan militer Somalia di Galcad pada Jumat, yang menewaskan sedikitnya tujuh tentara, menurut pemerintah Somalia dan kelompok militan tersebut.Para milisi meledakkan bom mobil dan menembakkan senjata, tetapi akhirnya dipukul mundur.Kementerian Informasi Somalia dalam pernyataan mengatakan bahwa Al Shabaab membunuh tujuh tentara, tetapi tentara Somalia telah menewaskan 100 milisi kelompok tersebut dan menghancurkan lima kendaraan pikap bersenjata yang dikenal sebagai technical.Al Shabaab telah bertempur sejak 2006 untuk menjatuhkan pemerintah pusat Somalia dan memberlakukan aturan mereka sendiri.Serangan pada Jumat menggarisbawahi ancaman besar Al Shabaab terhadap militer Somalia, terlepas dari kesuksesan pemerintah melawan kelompok militan yang berafiliasi dengan Al Qaida itu tahun lalu.Sumber: Reuters

Penerjemah: Fadhli Ruhman

Editor: Anton Santoso

COPYRIGHT © ANTARA 2023