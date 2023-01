Militer AS dan Korea Selatan teken pernyataan 'visi strategis'

Seoul (ANTARA) - Kepala staf angkatan darat Korea Selatan dan Amerika Serikat telah menandatangani pernyataan "visi strategis" untuk memperluas bidang-bidang kerja sama, termasuk yang mencakup keamanan antariksa, kata para pejabat, Jumat.Penandatangan itu dilakukan oleh KASAD Korsel Jenderal Park Jeong-hwan dan mitranya dari AS, Jenderal James C. McConville, di markas besar Angkatan Darat AS, Pentagon, pada Rabu (25/1) waktu setempat.Park berada di AS dalam rangka kunjungan selama sembilan hari mulai Sabtu (21/1).Pernyataan yang diteken itu menguraikan kerja sama keamanan antara kedua negara pada berbagai bidang, seperti ilmu militer, teknologi, dan antariksa.Langkah itu sejalan dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan hubungan bilateral AS-Korsel menjadi "persekutuan strategis komprehensif global ", seperti yang disepakati pemimpin kedua negara dalam pertemuan mereka pada Mei 2022.Usai penandatangan dokumen tersebut, Park melakukan pembicaraan dengan para jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat mengenai upaya meningkatkan hubungan serta memperdalam pertukaran dan kerja sama.Pada hari sebelumnya, ia bertemu dengan Letnan Jenderal Daniel Karbler, komandan Komando Antariksa dan Pertahanan Rudal Angkatan Darat AS (SMDC), di Alabama, menurut pihak Angkatan Darat Amerika Serikat."Melalui kunjungan kami ke SMDC, kami ingin memperluas pertukaran bidang antariksa serta kerja sama dengan Angkatan Darat AS untuk menyusun cetak biru bagi kekuatan antariksa angkatan darat Korea Selatan," ujar Park.Sumber: Yonhap-OANA

