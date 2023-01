Menhan AS akan kunjungi Korsel, Filipina

Indonesia siap gelar Indo Defence sebagai forum pertahanan dunia

Washington (ANTARA) - Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin akan mengunjungi Korea Selatan dan Filipina dalam beberapa pekan mendatang untuk meningkatkan kerja sama AS dengan kedua negara tersebut, kata juru bicara departemen pertahanan, Selasa (17/1).Austin akan bertemu dengan sejumlah pejabat senior pemerintah dan militer selama kunjungannya ke kedua negara itu, kata jubir Dephan AS, Pat Ryder.Kunjungan tersebut, ujar Ryder, akan menjadi "penegasan kembali komitmen mendalam AS untuk bekerja sama dengan para sekutu dan mitra guna memetakan visi bersama dalam mempertahankan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka".Pengumuman kunjungan Austin ke Korsel dan Filipina, yang disampaikan dalam konferensi pers, muncul setelah pejabat tinggi departemen luar negeri dan pertahanan Amerika Serikat dan Jepang mengadakan pertemuan "dua tambah dua" pekan lalu di Washington.Selama pertemuan itu, Menhan AS Austin dan Menlu AS Antony Blinken bersama dengan mitra mereka dari Jepang, yaitu Menhan Yasukazu Hamada dan Menlu Yoshimasa Hayashi, sepakat untuk meningkatkan antisipasi terhadap China, Korea Utara, dan Rusia.Upaya AS untuk memperkuat langkah antisipasi dengan para sekutu utamanya di kawasan Indo-Pasifik juga kemungkinan akan dibahas selama kunjungan Austin di Korea Selatan dan Filipina.Sumber: Kyodo-OANA

