Menlu AS Blinken tiba di Mesir untuk rangkaian lawatan Timur Tengah

Mesir temukan ladang gas baru di Mediterania

Ankara (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Anthony Blinken tiba di Mesir pada Minggu (29/1) untuk memulai lawatan ke wilayah Timur Tengah, termasuk ke Israel dan Tepi Barat, menurut berita media Mesir, Al-Qahera News.Menurut Departemen Luar Negeri AS, Blinken akan bertemu Presiden Abdel Fattah al-Sisi di Kairo, bersama dengan Menteri Luar Negeri Sameh Soukry dan pejabat senior Mesir lainnya untuk meningkatkan kerja sama strategis AS-Mesir.Selain itu, rangkaian pertemuan tersebut juga akan membahas upaya memajukan perdamaian dan keamanan di kawasan itu, termasuk dengan memberikan dukungan bersama bagi pemilihan umum di Libya serta proses politik yang berlangsung di Sudan.Menlu AS juga akan mengunjungi Israel untuk berbicara dengan para pejabat setempat mengenai dukungan abadi AS bagi keamanan Israel, terutama dari ancaman Iran.Kedua negara juga akan membahas integrasi Israel ke dalam kawasan tersebut, hubungan Israel-Palestina dan pentingnya solusi dua negara, serta berbagai masalah global maupun regional lainnya.Di Tepi Barat, Blinken akan bertemu dengan Presiden Mahmoud Abbas dan para pejabat senior Palestina untuk membahas hubungan Israel-Palestina, reformasi politik, dan memperkuat hubungan AS dengan Palestina.Kunjungan Blinken berlangsung di tengah peningkatan kekerasan di wilayah Palestina beberapa hari ini.Sedikitnya tujuh warga Israel tewas dalam penembakan dekat sebuah sinagoga di wilayah pendudukan Yerusalem Timur pada Jumat (27/1) malam.Sehari sebelum insiden di Yerusalem Timur itu, setelah sembilan warga Palestina tewas dan puluhan lainnya terluka dalam operasi militer Israel di Kota Jenin, Tepi Barat.Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan

Editor: Tia Mutiasari

COPYRIGHT © ANTARA 2023