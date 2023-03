Indonesia digandeng Sichuan China gelar festival film

Beijing (ANTARA) - Pemerintah Kota Chengdu dan Pemerintah Provinsi Sichuan, China, bekerja sama dengan Kedutaan Besar RI di Beijing, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan Nanyang Bridge Media menggelar festival film pada 14-19 Maret 2023.Sebanyak lima film Indonesia, yakni "Trinity Traveler", "Susah Sinyal", "Imperfect", "#66" diputar selama festival film tersebut digelar di Chengdu, Ibu Kota Provinsi Sichuan, di wilayah tengah China."Festival film Indonesia ini merupakan yang pertama kalinya digelar di Chengdu," kata Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun di Beijing, Jumat.Menurut dia, film merupakan media komunikasi yang efektif untuk memperkenalkan kehidupan masyarakat di suatu negara kepadadi negara lain.Pengambilan gambar ketiga film yang diputar pada "Chengdu-Indonesia Film Festival" tersebut dilakukan di berbagai tempat eksotis di Indonesia, seperti Bali, Labuan Bajo, Pantai Mahitam, dan Pantai Gigi Hiu, keduanya di Lampung."Dengan menonton film ini diharapkan warga negara Tiongkok dapat menjadikan Indonesia sebagai tujuan wisata mereka," kata Djauhari.Djauhari menambahkan industri film Indonesia telah melahirkan film-film berkualitas yang mendapatkan penghargaan atau nominasi dalam ajang festival internasional.Oleh sebab itu, dia juga berharap film Indonesia dapat memasuki pasar film China.Ia juga mengajak para sineas China agar menjadikan Indonesia sebagai lokasi pengambilan gambar karena selain memiliki banyak tempat eksotis, di Indonesia juga terdapat banyak aktris dan aktor yang berkualitas."Trinity Traveler" menjadi film perdana yang diputar pada festival tersebut.Kurang lebih 250 penonton yang terdiri dari kalangan pejabat Pemprov Sichuan, Pemkot Chengdu, duta besar negara-negara anggota ASEAN, akademisi dan mahasiswa China memadati Concert Hall of Collage of Chinese and ASEAN Arts Chengdu University, Chengdu.Kelima film Indonesia tersebut juga akan diputar di Lucky Blue Ocean International Studios IMAX Chengdu.

