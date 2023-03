Nadia Kahf jadi hakim berhijab pertama di AS

Ankara (ANTARA) - Pengacara AS Nadia Kahf menjadi hakim pertama di Amerika Serikat yang memakai hijab setelah diambil sumpahnya pada Kamis, menurut media lokal.Kahf, pengacara hukum dan imigrasi dari keluarga asal Suriah, diambil sumpahnya pada Kamis dengan tangan berada di atas kitab suci Al Quran, menurut situs berita lokal North Jersey.Ia akan menjalani tugas sebagai hakim Pengadilan Tinggi Passaic Country setelah Gubernur New Jersey Phil Murphy mencalonkannya tahun lalu.Kendati Kahf bukan Muslim pertama yang menjadi hakim di negara bagian itu, dia menjadi hakim pertama yang berhijab.Sejak 2003, dia menjadi anggota Dewan Hubungan Amerika-Islam wilayah New Jersey dan kini menjabat ketua di organisasi hak sipil Muslim itu.Dia juga menjadi penasihat hukum bagi Wafa House, sebuah lembaga nirlaba yang membantu korban kekerasan rumah tangga, dan ketua Pusat Islam Passaic County.Sumber: Anadolu

