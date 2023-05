Gedung Putih bantah terlibat dalam serangan drone terhadap Kremlin

Baca juga: Rusia tuding AS berada di balik serangan drone Kremlin

Washington (ANTARA) - Juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby pada Kamis mengatakan bahwa tuduhan Rusia yang menyebut AS berada di balik serangan pesawat nirawak (drone) terhadap Kremlin adalah tidak benar."Saya dapat memastikan bahwa tidak ada keterlibatan AS dalam insiden ini. Apa pun yang terjadi tidak melibatkan kami," kata Kirby kepada MSNBC dalam sebuah wawancara."Kami tidak ada hubungannya dengan ini," katanya, menambahkan.Dia menambahkan bahwa AS juga tidak mendorong Ukraina untuk menyerang di luar wilayahnya.Namun, Kirby mengatakan bahwa belum jelas apa yang sebenarnya terjadi di Kremlin."Kami masih belum tahu apa yang terjadi, dan Washington masih melakukan analisis terhadap situasi ini," ujar dia.Sebelumnya, Rusia pada Kamis menuding AS berada di balik penyerangan terhadap Moskow dengan tujuan untuk membunuh Presiden Rusia Vladimir Putin. Tuduhan tersebut disampaikan sehari setelah Moskow menuduh Ukraina atas kejadian yang disebut sebagai serangan teroris itu.Juru bicara Kremin Dmitry Peskov mengatakan bahwa ASsudah pasti berada di balik dugaan serangan itu karena Washington kerap memilih target-target yang kemungkinan bakal diserang Ukraina."Kami tahu betul bahwa keputusan tentang tindakan semacam itu, tentang serangan teroris semacam itu, dibuat bukan di Kiev, tetapi di Washington," kata Peskov.Sumber: Reuters

