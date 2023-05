Pejabat senior China-ASEAN gelar pertemuan di Shenzhen

Beijing (ANTARA) - Para pejabat senior China dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) akan menggelar pertemuan konsultatif ke-29 di Shenzhen, Provinsi Guangdong, China pada 24-26 Mei 2023.Asisten Menteri Luar Negeri China Nong Rong akan memimpin delegasi China dalam pertemuan tersebut, demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri China (MFA) di Beijing, Senin (22/5).Pertemuan para pejabat senior (SOM) atau setingkat direktur jenderal tersebut untuk mempersiapkan Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri China-ASEAN dan Pertemuan Tingkat Tinggi China-ASEAN.SOM tersebut merupakan mekanisme konsultasi penting setiap tahun antar-Kemlu China-ASEAN yang telah disepakati kedua belah pihak."Tahun ini menandai ulang tahun kesepuluh proposisi Presiden Xi Jinping dalam membina komunitas yang lebih erat China-ASEAN sekaligus peringatan 20 tahun China bergabung dengan Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia/TAC)," kata juru bicara MFA Mao Ning.Menurut dia, pertemuan di Shenzhen tersebut bakal membuka peluang baru dalam kerja sama China-ASEAN.Dalam pertemuan nanti, kedua belah pihak akan menata kemitraan strategis komprehensif China-ASEAN untuk masa-masa mendatang, khususnya terkait pemahaman bersama antara para pemimpin kedua belah pihak dan memperdalam kerja sama praktis di bidang keamanan, politik, perdagangan dan ekonomi, sosial, budaya, pertukaran antar-masyarakat, pertanian, dan ketahanan pangan."Kedua belah pihak bersama-sama membangun energi yang lebih positif lagi bagi stabilitas dan pembangunan di kawasan," kata Mao berharap.

Pewarta: M. Irfan Ilmie

Editor: Atman Ahdiat

COPYRIGHT © ANTARA 2023