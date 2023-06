EU berharap negosiasi CEPA dengan Indonesia selesai tahun ini

Jakarta (ANTARA) - Uni Eropa (EU) berharap negosiasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA) dengan Indonesia bisa diselesaikan pada tahun ini.Ketua Komite Perdagangan Internasional Parlemen Eropa Bernd Lange sangat optimistis bahwa IEU-CEPA dapat diselesaikan tahun ini, dengan percepatan proses negosiasi yang diupayakan oleh kedua pihak.“Saya tahu tahun depan ada pemilu (di Indonesia) dan kami juga ada pemilihan Parlemen Eropa, jadi mari kita upayakan negosiasi selesai tahun ini,” tutur Lange dalam sesi wawancara dengan beberapa media di Jakarta, Selasa.Setelah merampungkan 14 putaran negosiasi pada Mei lalu, Indonesia dan EU akan segera melanjutkan perundingan ke putaran selanjutnya pada 10 Juli 2023.Lange menegaskan pentingnya Indonesia dan EU untuk segera mengimplementasikan CEPA, terutama di tengah situasi dunia yang diwarnai perpecahan, konflik, dan persaingan geopolitik.“Di tengah dunia yang terpecah, sangat penting untuk mempunyai perjanjian perdagangan dengan mitra yang terpercaya. Karena itu, kita harus benar-benar melanjutkan dan menyelesaikan negosiasi ini,” kata dia.Dalam putaran ke-14 perundingan IEU-CEPA yang berlangsung pada Mei 2023 di Brussels, Belgia, kedua pihak telah merundingkan 18 isu utama, antara lain perdagangan barang, ketentuan asal barang, perdagangan jasa, pengamanan perdagangan, investasi, pengadaan pemerintah, transparansi dan praktik penyusunan regulasi.Beberapa isu lainnya yang dirundingkan adalah penyelesaian sengketa, ketentuan institusional, hak kekayaan intelektual, badan usaha milik negara, kerja sama ekonomi dan peningkatan kapasitas, sistem pengadilan investasi, subsidi, kebijakan anti-fraud, energi dan bahan mentah,usaha kecil dan menengah, serta hambatan teknis perdagangan.Adapun beberapa bab yang dapat diselesaikan pada putaran itu, di antaranya Bab Usaha Kecil Dan MenengahBab Pengamanan Perdagangan, dan Bab Transparansi).Penyelesaian ketiga bab tersebut menyusul Bab Cukai dan Fasilitasi Perdagangan (, Bab Praktik Penyusunan Regulasiserta Sanitari dan Fitosanitariyang telah disepakati sebelumnya.Kementerian Perdagangan RI mencatat total perdagangan Indonesia-EU sebesar 33,2 miliar dolar AS (sekitar Rp499,1 triliun) pada 2022.Pada periode tersebut, ekspor Indonesia ke EU tercatat sebesar 21,5 miliar dolar AS (sekitar Rp323,3 triliun), sedangkan impor Indonesia dari EU sebesar 11,7 miliar dolar AS (sekira Rp175,9 triliun).Komoditas ekspor andalan Indonesia ke EU adalah minyak kelapa sawit dan turunannya, asam lemak monokarboksilat industri, batu bara, tembaga, dan alas kaki dengan bagian atas terbuat dari bahan kulit.Sementara impor utama Indonesia dari EU adalah pipa dari besi dan baja, obat-obatan, vaksin, mesin pembuat bubur kertas, serta kertas atau karton daur ulang.

