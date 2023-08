Ekspansi NATO ke Asia disebut sebagai ide buruk

New York (ANTARA) - Upaya NATO memperluas jangkauannya ke Asia, yang berada hampir 6.000 mil (sekitar 9.600 km) dari kantor pusatnya di Brussel, dinilai sebagai ide yang sebaiknya dapat dihindari, demikian dilaporkan majalah politik Amerika, Jacobin."Ada alasan-alasan rasional mengapa China mungkin melihat kehadiran militer Amerika Serikat yang tumbuh di dekat pantainya sebagai ancaman. NATO sendiri telah berkali-kali menjadi ujung tombak perang yang dipimpin AS dan operasi perubahan rezim, demikian menurut laporan tersebut.Dengan menyebut Pemerintah AS sebagai "negara paling agresif di dunia", laporan tersebut mengungkapkan bahwa AS bertanggung jawab atas lebih dari 500 intervensi militer asing sejak pembentukannya, dengan lebih dari sepertiganya terjadi setelah 1999, lama setelah Perang Dingin berakhir.

