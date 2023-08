KBRI Manila perkenalkan tempe di Festival Makanan ASEAN 2023

Jakarta (ANTARA) - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Manila memperkenalkan makanan tradisional tempe melalui Festival Tempe yang digelar dalam Festival Makanan ASEAN (AFF) 2023 di SM Mall of Asia, Manila, pada 6 Agustus."KBRI sangat mendukung promosi tempe sebagai superfood kebanggaan bangsa Indonesia di Filipina," kata Duta Besar RI untuk Filipina Agus Widjojo melalui rilis pers KBRI Manila yang diterima di Jakarta, Minggu.Dubes Agus mengatakan bahwa ia menyambut baik inisiatif acara yang digelar melalui kerja sama dengan Yayasan Duta Indonesia Maju tersebut.Agus menyampaikan bahwa promosi tempe sebagai warisan budaya Indonesia yang dipadukan dengan promosi seni budaya menjadi sangat menarik dan memberikan daya tarik lain bagi para pengunjung.Dengan mengusung tema "Tempe Goes to Philippines for the World", Festival Tempe disebutkan ditujukan untuk mempromosikan tempe sebagai bahan makanan sehat bergizi dari Indonesia yang dapat diolah menjadi berbagai macam hidangan kepada masyarakat Filipina.Stan KBRI menyuguhkan berbagai macam makanan olahan tempe, seperti tempe orek, tempe goreng, tempe balado, tempe keripik, tempe retort bawang, bolognese tempe, dan rendang tempe serta sambal nusantara yang dibagikan kepada para pengunjung secara gratis.Ketua Ad Hoc Festival Tempe sekaligus pendiri Komunitas Gastronomi Indonesia Mimis S Sasmoyo dalam paparannya memberikan penjelasan tentang berbagai kandungan gizi dan manfaat tempe bagi kesehatan.Sementara, Chef Yudhi Harijono dan Chef Eek Kie melakukan demonstrasi mengolah tempe menjadimenu pertama di dunia yang diluncurkan dalam kegiatan tersebut.Selain memperkenalkan tempe, KBRI Manila juga memperkenalkan batik di Festival Makanan ASEAN tersebut.KBRI Manila juga mengundang para pengunjung untuk melihat dan menjajal berbagai busana batik unik khas Indonesia dan busana batik warna-warni.Pengunjung juga disebutkan semakin memadati stan batik setelah peragaan busana yang memperkenalkan busana kebaya dan busana kasual lain di panggung utama festival tersebut.ASEAN Food Festival (AFF) merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh ASEAN Ladies Foundation (ALF) dalam rangka peringatan Hari ASEAN 2023. Ketua DWP KBRI Manila Ranny Widjojo merupakan Presiden ALF saat ini. Peserta AFF terdiri dari perwakilan 10 negara anggota ASEAN dan mitra wicara ASEAN, Korea Selatan.Pembukaan AFF secara resmi disaksikan oleh Menteri Luar Negeri Filipina dan juga para dubes dari negara anggota ASEAN dan Korea Selatan, serta tamu undangan dari berbagai kalangan pemerintah, bisnis, komunitas pecinta makanan dan publik.

Pewarta: Katriana

Editor: Yuni Arisandy Sinaga

COPYRIGHT © ANTARA 2023