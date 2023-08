KRI Bima Suci menangkan 12 trofi dalam "The Tall Ship Races 2023"

Baca juga: KRI Bima Suci kapal terbaik di ajang Tall Ship Race Norwegia

Jakarta (ANTARA) - KRI Bima Suci berhasil memenangkan total 12 trofi dalam rangkaian kompetisi “The Tall Ships Races 2023” yang diselenggarakan dari 29 Juni – 6 Agustus 2023 di kota Arendal, Fredrikstad, Del Helder, Hartlepool, dan Lerwick.Menurut siaran pers KBRI Oslo yang diterima ANTARA di Jakarta, Minggu, KRI Bima Suci yang dijuluki “The Floating Ambassador” berhasil membawa empat trofi saat berpartisipasi dalam “The Tall Ship Races 2023” di kota Arendal, Norwegia, pada 3-6 Agustus 2023.Dalam kompetisi di Arendal, KRI Bima Suci memenangkan kategori “The Most Spectacular Arrival”, “The Best Crew Parade”, “The First Winner Sports Activities for Tall Ship Crew”, dan “The Fourth Place on Tall Ship Race”.Disebutkan bahwa selama KRI Bima Suci bersandar di Arendal, kapal tersebut mendapat sorotan dan perbincangan pengunjung, baik pengunjung lokal, mancanegara, kru kapal dari kapal layar lain maupun warga Indonesia yang tinggal di Norwegia.Hal tersebut dapat terlihat dari antusiasme dan padatnya ribuan pengunjung yang penasaran ingin melihat kapal yang membawa sekitar 200 awak, termasuk Taruna Akademi Angkatan Laut, yang sedang berkunjung ke kota maritim Arendal.KRI Bima Suci melakukan open ship dan para awak kapal menampilkan berbagai kesenian dari daerah-daerah di Indonesia seperti Reog Ponorogo, tari piring dan tari badinding (Sumatra Barat), tari gauk (Bali), rampak gendang (Jawa Barat), Rama dan Shinta (Jawa), serta sejumlah penampilan yang diiringi oleh band Bima Suci.Selain itu, para Taruna Akademi Angkatan Laut juga mengundang pengunjung baik yang berada di dek kapal ataupun yang berada di dermaga untuk ikut serta dalam tarian masal seperti tari poco-poco dan maumere.Seorang warga Norwegia bernama Annette memberikan apresiasi atas keramahtamahan dan keberanian kru KRI Bima Suci untuk mengarungi samudera dan sampai di Norwegia.“Selama ini banyak orang menyangka bangsa Eropa, termasuk bangsa Viking yang merupakan leluhur bangsa Skandinavia merupakan pelaut dan penjelajah ulung dunia, namun ternyata Indonesia juga merupakan bangsa bahari yang pantas untuk disegani, salut,” katanya.Rangkaian kompetisi “The Tall Ships Races 2023” dimulai di kota Den Helder, Belanda, pada 29 Juni - 2 Juli 2023, KRI Bima Suci berhasil membawa pulang tropi dalam kategori “The Most Spectacular Arrival”, “Vesel Farthest from Home Port”, “The Best Crew Parade”, dan “Runner Up Sports Activities”.Selanjutnya, kompetisi pada 6 Juli – 9 Juli 2023 di Hartlepool, Inggris, KRI Bima Suci berhasil memenangkan tropi “The Most Spectacular Arrival”.Untuk kompetisi yang diadakan pada 15 -18 Juli 2023 di Fredrikstad, Norwegia, KRI Bima Suci berhasil memenangkan kategori “The Best Dressed Ship in Fredrikstad”.KRI Bima Suci juga memenangkan tropi pada kompetisi 26 Juli – 29 Juli 2023 di Lerwick, Inggris, yaitu “The Farthest Vessel from Homeport”, dan “The Tallest Vessel in Tall Ship Race Lerwick”.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia

Editor: M Razi Rahman

