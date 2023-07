KRI Bima Suci kapal terbaik di ajang Tall Ship Race Norwegia

Penghargaan ini adalah cermin tingginya minat masyarakat internasional terhadap budaya Indonesia,

Jakarta (ANTARA) - Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Bima Suci terpilih sebagai kapal terbaik pada ajang Tall Ship Race (TSR) Fredrikstad yang berlangsung pada 15-18 Juli 2023 di kota Fredrikstad, Norwegia.KRI Bima Suci kembali menunjukkan diri sebagai salah satu kapal layar terbaik di dunia dengan memenangkan penghargaanatau kapal berpenampilan terbaik di Parade TSR, kata KBRI Oslo dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.Penghargaan tersebut diterima oleh Komandan KRI Bima Suci Letkol Laut (P) M. Sati Lubis beserta kru kapal setelah parade kota pada 16 Juli 2023. Pemberian tropi diberikan langsung oleh Walikota Fredrikstad, Siri Martinsen, yang sekaligus menjadi tuan rumah pada perhelatan bergengsi tersebut."Penghargaan ini adalah cermin tingginya minat masyarakat internasional terhadap budaya Indonesia, kita bangga misi Bima Suci sebagai Satgas Misi Pelayaran Diplomasi dan Duta Bangsa untuk mempromosikan Indonesia dan menjalin hubungan persaudaraan dapat terus tercipta," kata Letkol Laut (P) M. Sati Lubis.Penghargaan itu adalah tropi keenam yang diterima KRI Bima Suci dalam rangkaian perjalanan Tall Ship Race pada 2023.Sebelumnya KRI Bima Suci menerima 1 tropi Spectacular Arrival di Inggris dan 4 tropi The Most Spectacular Arrival, Vesel Farthest From Home Port, The Best Crew Parade serta Runner Up Sport Activity di Belanda pada beberapa waktu silam."Kita sangat bangga dengan kehadiran KRI Bima Suci di Fredrikstad, Norwegia yang semakin memperkental rasa kebanggaan masyarakat Indonesia terhadap tanah air dan mengharumkan nama bangsa di Norwegia," ujar Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) KBRI Oslo Yudi Fitriandi.Selama empat hari bersandar di Fredrikstad, KRI Bima Suci dikunjungi oleh ratusan pengunjung baik dari masyarakat Norwegia maupun oleh diaspora Indonesia yang datang dari berbagai kota.Sebagai “Floating Ambassador” Indonesia, KRI Bima Suci juga menampilkan kesenian oleh para prajurit KRI dari berbagai daerah di Nusantara di Indonesia, seperti dari Sumatra Barat, Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah serta beragam lokasi yang dimiliki personil TNI Angkatan Laut dalam ajang parade kru.Selain itu, penampilan reog ponorogo dan turut sertanya sejumlah warga Indonesia yang tinggal di Norwegia membuat kirab semakin meriah.Pelaksanaan kegiatan itu sesuai dengan arahan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali bahwa peran serta TNI AL dalam pelayaran muhibah diplomasi merupakan implementasi dari cita-cita bangsa Indonesia untuk menciptakan persahabatan dan memperkenalkan budaya kepada dunia."Maka dari itu para prajurit yang ditugaskan harus bangga karena merupakan bagian dari kepercayaan yang diberikan oleh negara," ujar Muhammad.Partisipasi KRI Bima Suci di Tall Ship Race Fredrikstad 2023 adalah bagian dari rangkaian perjalanan Tall Ship Race 2023 yang akan mengunjungi beberapa kota di Inggris, Belanda, dan Norwegia.KRI Bima Suci akan kembali singgah di Norwegia di kota Arendal pada 3-6 Agustus 2023. Sebelumnya, kapal layar KRI Dewa Ruci juga sempat berlabuh di Norwegia di kota Kristiansand pada 2010 dan di Fredrikstad pada 2005.

Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga

Editor: M Razi Rahman

