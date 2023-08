Perjalanan penumpang China naik 56,3 persen pada H1 2023

Beijing (ANTARA) - Perjalanan penumpang China melonjak 56,3 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi 4,32 miliar pada paruh pertama (H1) tahun ini, tunjuk data dari Kementerian Transportasi China.Jumlah perjalanan penumpang via jalan raya di negara itu mencapai 2,14 miliar pada periode yang sama, naik 18,6 persen (yoy), menurut kementerian tersebut.Sementara itu, perjalanan penumpang via jalur air di China melonjak 146,8 persen dari periode yang sama tahun lalu, menjadi 120 juta.Pada H1 2023, perjalanan penumpang yang menggunakan transportasi perkotaan China mencapai 45,42 miliar, naik 15 persen dari tahun sebelumnya, papar data tersebut.

Pewarta: Xinhua

Editor: Santoso

COPYRIGHT © ANTARA 2023