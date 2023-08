Hoaks! Gereja di Boston terbakar menjelang pemberkatan pasangan LGBTQ

Tangkapan layar narasi hoaks yang menyatakan gereja di Boston terbakar menjelang pemberkatan pasangan LGBTQ (Facebook)

Jakarta (ANTARA/JACX) - Cuplikan gambar yang menampilkan bangunan dengan tembok berwarna putih sedang dilahap api, tersiar di Facebook pada 3 Agutus 2023.Klaim dalam video tersebut menyatakan kebakaran itu menimpa sebuah gereja di Boston, Amerika Serikat, beberapa saat sebelum pemberkatan nikah pasangan sesama jenis dilangsungkan."Gereja di Boston terbakar menikahkan Homoseksual (LGBTQ). Meski ada Pemadam kebakaran tapi tak mampu padamkan hingga ludes rata dengan tanah," demikian isi keterangan yang dibubuhkan dalam video di Facebook itu.Lantas, benarkah video itu menampilkan kebakaran gereja menjelang pemberkatan pasangan LGBTQ?Penjelasan:Kantor berita Associated Press (AP), dalam laporannya pada 13 Juni 2023, membenarkan bahwa gambar yang beredar itu merupakan kebakaran tempat ibadah umat Nasrani yang terjadi pada 2 Juni lalu.Walau demikian, gereja itu lebih tepatnya berlokasi di kota Spencer, yang berada di Massachusetts tengah, bukan wilayah Boston.Kantor berita yang beroperasi di New York itu turut membantah bahwa kemalangan yang menimpa gereja itu berhubungan dengan kegiatan pernikahan pasangan sesama jenis."Tidak ada pernikahan yang diadakan pada saat itu, juga tidak ada korban luka yang dilaporkan," kata kepala pemadam kebakaran setempat yang dikutip dari The Associated Press Kebakaran gereja tersebut terjadi akibat disambar petir, ketika badai melanda daerah Spencer pada awal Juni 2023.Klaim: Gereja di Boston terbakar menjelang pemberkatan pasangan LGBTQRating: Hoaks

