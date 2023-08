Film domestik pimpin pemulihan pasar "box office" musim panas China

Shenyang (ANTARA) - Cina mengalami kegilaan film di musim panas kali ini dengan film dalam negeri menjadi lebih populer di kalangan penonton bioskop di seluruh negeri.Pada musim film pada musim panas yang dimulai pada 1 Juni, ada lebih dari 40 film baru yang dirilis di bioskop-bioskop di seluruh China.Per 11 Agustus, pendapatan box office musim panas China daratan menembus 16 miliar yuan atau sekitar 2,2 miliar dolar AS.Tiga film teratas yang mengantongi pendapatan tertinggi semuanya merupakan produksi dalam negeri China, termasuk film kriminal menegangkan "Lost in the Stars", film drama yang diadaptasi dari kisah nyata "Never Say Never", sekuel pertama dari trilogi fantasi "Creation of the Gods I: Kingdom of Storms", dan diikuti oleh sebuah film tentang penipuan daring di luar negeri "No More Bets".Para praktisi industri mengaitkan popularitas film produksi dalam negeri China dengan estetika oriental tradisional dan teknik penyampaian cerita (story-telling) mereka.

Pewarta: Xinhua

Editor: Fransiska Ninditya

COPYRIGHT © ANTARA 2023