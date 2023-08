India ingin bergabungnya Uni Afrika ke G20 jadi warisan presidensinya

Baca juga: India tegaskan G20 bukan forum geopolitik

New Delhi (ANTARA) - India melalui presidensi pada kelompok 20 ekonomi besar dunia (G20) tahun ini mendorong berbagai upaya untuk membuat Uni Afrika bergabung sebagai anggota G20, suatu hal yang diinginkan negara itu untuk menjadi warisan dari presidensinya."India mengupayakan agar Uni Afrika bergabung sebagai anggota G20 selama masa presidensi kami" kata Sherpa G20 India Amitabh Kant dalam sebuah pengarahan pers di New Delhi, Rabu.Pemerintah India memandang bahwa bergabungnya Uni Afrika sebagai anggota G20 dapat lebih mendorong pembahasan dan upaya-upaya untuk mengatasi berbagai masalah negara-negaraadalah sinonim untuk istilah seperti negara berkembang dan kurang berkembang atau negara dengan ekonomi berpenghasilan rendah.Seperti istilah tersebut,digunakan untuk menggambarkan negara-negara yang ekonominya belum sepenuhnya berkembang dan menghadapi tantangan, seperti pendapatan per kapita yang rendah, tingkat pengangguran yang tinggi, dan kekurangan modal yang penting -- misalnya teknologi.Ungkapan “Global South” secara luas mengacu pada wilayah Amerika Latin, Asia, Afrika, dan Oseania.Menurut Chandrajit Banerjee, Direktur Jenderal Konfederasi Industri India (CII), India melalui presidensinya di G20 tahun ini ingin terus dan lebih menyuarakan kepentingan negara-negara“Kami ingin menggaungkan suara negara-negara Global South, dan kami ingin benar-benar fokus dan mulai dari India dan juga berkomitmen kuat untuk berintegrasi dengan Afrika," ujarnya.Untuk itu, ujar Banerjee, India ingin dan berupaya untuk mempercepat integrasi Afrika ke dalam ekonomi global dengan menjadikan Uni Afrika sebagai anggota G20.Dia menambahkan upaya-upaya tersebut salah satunya akan dilakukan melalui satuan tugas sektor bisnis yang telah dibentuk India pada masa presidensinya di G20, yaitu Dewan Aksi B20 India untuk integrasi ekonomi Afrika (B20 India Action Council for African economic integration).Adapun sejumlah upaya yang akan dilakukan India untuk mendukung integrasi Afrika, menurut pihak CII, antara lain dengan mengubah sistem pertanian dan pangan untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, serta tingkat gizi secara berkelanjutan; memfasilitasi perdagangan untuk memanfaatkan potensi integrasi ke dalam rantai nilai regional dan global; menjembatani kesenjangan konektivitas fisik dan digital melalui fasilitasi infrastruktur investasi.Konfederasi Industri India (CII), sebagai Sekretariat B20, memfasilitasi berbagai pertemuan B20 India di bawah tema besar RAISE yang merupakan singkatan untuk bisnis yang(bertanggung jawab),(dipercepat),(inovatif),(berkelanjutan), dan(berkeadilan).Bisnis 20 (B20) adalah forum dialog resmi G20 untuk komunitas bisnis global.

Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga

Editor: M Razi Rahman

COPYRIGHT © ANTARA 2023