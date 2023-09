Survei: Separuh warga AS dukung kirim pasukan militer ke Meksiko

Washington (ANTARA) - Sekitar separuh warga Amerika Serikat mendukung pengiriman personel militer AS ke Meksiko untuk memerangi kartel narkoba, menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos, meskipun lebih sedikit warga mendukung pengiriman pasukan tanpa persetujuan Meksiko.Temuan ini menunjukkan dukungan masyarakat yang luas terhadap seruan sebagian besar kandidat utama dalam kontes nominasi presiden Partai Republik pada 2024 untuk mengirim pasukan khusus ke Meksiko, mitra dagang terbesar AS, atau melakukan serangan rudal atau drone di sana.Beberapa kandidat mengatakan mereka siap mengirim pasukan militer tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari Pemerintah Meksiko.Saat AS mengalami peningkatan dramatis dalam angka kematian akibat overdosis yang terkait dengan fentanil opioid sintetik, upaya mengurangi aliran narkotika dari Meksiko telah menjadi tema utama di kalangan Partai Republik.Hampir 80.000 orang Amerika meninggal karena overdosis terkait opioid pada 2022, menurut Pusat Pengendalian Penyakit AS, dengan fentanil sebagai penyebab utamanya.Menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos selama tujuh hari, yang ditutup pada Kamis, 52 persen responden mengatakan mereka mendukung "pengiriman personel militer AS ke Meksiko untuk memerangi kartel narkoba", sementara 26 persen menentang dan sisanya tidak yakin.Partai Republik mendukung dengan selisih 64 persen hingga 28 persen; Partai Demokrat sedikit menentang, 47 persen berbanding 44 persen.Namun ketika ditanya apakah AS harus melakukan hal tersebut tanpa izin dari Pemerintah Meksiko, angkanya berubah secara dramatis.Sekitar 59 persen responden jajak pendapat menentang tindakan sepihak, sementara 29 persen mendukung. Lima puluh satu persen anggota Partai Republik menentang tindakan sepihak, dibandingkan dengan 40 persen yang mendukungnya.Terry Sullivan, yang mengelola kampanye kepresidenan Senator Republik Marco Rubio yang gagal pada 2016, mengatakan warga AS kemungkinan besar akan mengirim pasukan militer ke Meksiko karena epidemi overdosis fentanil mempengaruhi banyak komunitas di seluruh negeri.Sejumlah topik lain seperti perang Ukraina tidak mempunyai dampak yang sama terhadap kehidupan sehari-hari orang Amerika, katanya.Dalam video kebijakan yang dirilis awal tahun ini, mantan Presiden Donald Trump mengatakan dia akan mengarahkan Departemen Pertahanan "untuk menggunakan pasukan khusus, perang siber, dan tindakan terbuka dan terselubung lainnya untuk menimbulkan kerugian maksimal pada kepemimpinan, infrastruktur, dan operasi kartel."Gubernur Florida Ron DeSantis mengatakan dia akan mengirim pasukan ke Meksiko pada "hari pertama" pemerintahannya, dan dia tidak mengesampingkan serangan rudal yang melintasi perbatasan.Pengusaha teknologi Vivek Ramaswamy, mantan Duta Besar PBB Nikki Haley dan Tim Scott dari Carolina Selatan juga mengisyaratkan keterbukaan serupa terhadap konfrontasi militer dengan kartel narkoba Meksiko.Haley mengatakan kepada Reuters dalam sebuah wawancara pekan lalu bahwa dia akan mengirim pasukan operasi khusus melintasi perbatasan dengan atau tanpa izin Meksiko, sebuah kebijakan yang tampaknya tidak mendapat dukungan luas di kalangan Partai Republik.Hanya mantan Wakil Presiden Mike Pence, mantan Gubernur Arkansas Asa Hutchinson, dan mantan Gubernur New Jersey Chris Christie yang tidak menyatakan dukungannya terhadap pengiriman personel militer AS ke Meksiko.Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador telah berulang kali menegaskan bahwa Meksiko tidak akan menoleransi aksi militer AS di dalam wilayah negaranya dan mencemooh seruan tersebut sebagai "tindakan yang tidak bertanggung jawab" dan hanya "murni publisitas".Dia telah mendesak warga Meksiko-Amerika di AS untuk memberikan suara menentang Partai Republik yang mendorong gagasan tersebut dan mengatakan bahwa Meksiko akan bereaksi terhadap serangan apa pun, tanpa memberikan rinciannya.Obrador dalam banyak waktu menolak ancaman-ancaman itu dan hanya menganggapnya sebagai kampanye pemilu."Saat kita memasuki musim pemilu, mereka berbicara tentang campur tangan dalam urusan Meksiko, tentang tidak menghormati kedaulatan kami; Mereka menghina kami, namun kita tidak boleh menganggapnya terlalu serius," katanya bulan lalu dalam salah satu konferensi pers rutin.Jajak pendapat Reuters/Ipsos dilakukan secara daring dan nasional antara 8 September dan 14 September, mengumpulkan tanggapan dari 4.413 orang dewasa AS. Survei ini memiliki interval kredibilitas, ukuran presisi, sekitar 2 poin persentase.

Penerjemah: M Razi Rahman

Editor: Atman Ahdiat

COPYRIGHT © ANTARA 2023