Presiden Ukraina bertemu Biden di Gedung Putih pekan depan

Washington (ANTARA) - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy bakal mengunjungi Gedung Putih untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pekan depan, kata sejumlah laporan.Beberapa media AS melaporkan kabar ini, dengan mengutip seorang pejabat AS, tetapi tidak memberikan kepastian waktu atau rinciannya.Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih belum mengeluarkan tanggapan apa-apa sampai laporan ini disiarkan.Zelenskyy akan berada di New York pekan depan untuk menghadiri sidang Majelis Umum PBB.Di sana dia bakal menggelar beberapa pertemuan bilateral, termasuk dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres guna mendiskusikan upaya menghidupkan kembali kesepakatan pangan Laut Hitam.Zelenskyy mengunjungi Washington pada Desember untuk bertemu dengan Biden dan berpidato dalam sidang pleno Kongres yang akan menjadi tempatnya berterima kasih kepada parlemen AS karena telah memberikan bantuan kepada negaranya.Biden mengumumkan kunjungannya ke Kiev pada Februari, dan kedua pemimpin terakhir bertemu Juli lalu di sela-sela KTT NATO di Vilnius, Lithuania.Selama melawat ke Washington DC, Zelenskyy akan mengunjungi Capitol Hill pada saat Biden meminta Kongres menyetujui bantuan militer dan kemanusiaan senilai lebih dari 24 miliar dolar AS (Rp368,5 triliun) untuk Ukraina.

