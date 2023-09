KBRI Bangkok kenalkan budaya lewat Indonesian Cultural Night 2023

Jakarta (ANTARA) - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bangkok menggelar Indonesian Cultural Night 2023 untuk memperkenalkan kekayaan dan keunikan seni dan budaya Indonesia kepada masyarakat Thailand di Gedung Pic-Ganesha Theater, Siam Square One Bangkok pada Minggu.Dalam sambutannya, Duta Besar Rachmat Budiman menyampaikan bahwa Indonesian Cultural Night 2023 yang bertema "Showcasing Indonesian Culture" merupakan bagian dari kegiatan promosi terpadu tahunan dan berkelanjutan KBRI Bangkok yaitu Trade, Tourism, Investment, and Culture Forum (TTICF) yang berlangsung sejak Agustus hingga Oktober."Interaksi masyarakat Indonesia dan Thailand sejak dahulu telah membuat akulturasi kebudayaan yang menimbulkan banyak kesamaan di dalam perbedaan. Hal ini mewarnai hubungan bilateral Indonesia dan Thailand di berbagai aspek," ungkap Budiman dalam rilis yang diterima di Jakarta, Senin.Selain itu acara ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Thailand mengenai berbagai kekayaan produk Indonesia, peluang investasi di Indonesia, kekayaan dan keunikan seni dan budaya serta tempat-tempat wisata menarik."Dengan memahami budaya satu sama lain, kita akan mudah berdiskusi mengenai apa saja secara terbuka," kata Rachmat.Sementara itu, Ketua Parlemen Thailand Wan Muhammad Noor Matha yang menjadi tamu kehormatan dalam sambutannya menyampaikan kekagumannya terhadap keberagaman suku dan budaya serta tempat wisata menarik di Indonesia, yang menjadi daya tarik tersendiri.Malam kebudayaan ini diisi dengan penampilan musik, lagu dan tari-tarian dari berbagai wilayah di Indonesia yang dibawakan oleh perwakilan kabupaten di Indonesia dan beberapa universitas di Indonesia.Ada pula dua lagu Indonesia dan Thailand yaitu Tapisah 2 (Ambon) dan Yarm Yen (Love at Sundown) yang dibawakan langsung Rachmat Budiman beserta grup musik Universitas Chulalangkorn.Pic-Ganesha Theater adalah gedung pertunjukan seni budaya Indonesia berkapasitas 1.200 kursi yang malam itu ramai diisi penonton yang terdiri atas tamu kehormatan dari Pemerintah Thailand, korps diplomatik, pengusaha, Indonesianis, jurnalis, alumni penerima beasiswa Indonesia dan pecinta seni dan budaya Indonesia.

