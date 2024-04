AS kembalikan 38 benda budaya ke China

Benda-benda budaya China yang dikembalikan terlihat pada upacara serah terima di Konsulat Jenderal China di New York, Amerika Serikat, pada 17 April 2024. (Xinhua/Li Rui)

New York (ANTARA) - Pihak Amerika Serikat (AS) mengembalikan 38 benda budaya China kepada China pada Rabu (17/4).Dalam sebuah upacara serah terima di Konsulat Jenderal China di New York, Kantor Kejaksaan Distrik Manhattan menyerahkan benda-benda budaya tersebut kepada delegasi dari Administrasi Warisan Budaya Nasional China (China's National Cultural Heritage Administration).China dan AS pada Januari 2009 menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang bertujuan untuk mencegah impor ilegal artefak budaya China ke AS. Masa berlaku MoU itu diperpanjang untuk ketiga kalinya mulai 14 Januari tahun ini.

Pewarta: Xinhua

Editor: Ade irma Junida

Copyright © ANTARA 2024