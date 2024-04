KBRI Beijing dukung tim Piala Thomas dan Uber Indonesia di Chengdu

Beijing (ANTARA) - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing bersama dengan sejumlah mahasiswa Indonesia memberikan sambutan dan dukungan kepada tim bulu tangkis Indonesia yang akan berlaga di Piala Thomas dan Uber di Chengdu, China."Pada 22-25 April 2024, perwakilan KBRI Beijing bersama sejumlah mahasiswa Indonesia telah melakukan fasilitasi dan penjemputan delegasi tim bulu tangkis Indonesia yang akan mengikuti Total Energies BWF Thomas and Uber Cup Finals 2024," kata Sekretaris I Fungsi Penerangan, Sosial dan Budaya KBRI Beijing Destarata Hamarsan Mustafa dalam pernyataan tertulis yang diterima di Beijing, Jumat.Delegasi tim bulu tangkis Indonesia datang dalam dua gelombang yaitu pada 23 April 2024, rombongan terdiri dari 2 orang yaitu Jonatan Christie dan staf humas PBSI sedangkan pada 24 April 2024 datang rombongan terdiri dari 44 orang yaitu 19 atlet serta sisanya adalah pelatih dan "official"."Tim akan melakukan latihan perdana pada 25 April dan latihan kedua pada 26 April. Sementara pertandingan penyisihan grup Piala Thomas dan Uber Cup akan dimulai pada 27 April - 1 Mei 2024," ungkap Destarata.Sementara babak final Piala Thomas dan Uber akan dilaksanakan pada 5 Mei 2024.Saat kedatangan, hadir juga sebanyak 17 mahasiswa Indonesia yang ikut menyambut.Di tim Thomas, Indonesia menurunkan kekuatan terbaik mulai dari Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, Chico Aura Dwi Wardoyo, Alwi Farhan yang akan bersaing di nomor tunggal.Sedangkan untuk nomor ganda, Indonesia dipastikan akan diperkuat oleh Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Bagas Maulana, Muhammad Shohibul Fikri, Leo Rolly Carnando dan Daniel Marthin.Di Piala Uber, kombinasi pemain senior dan pemain muda menghiasi tim Merah-Putih. Di nomor tunggal nama-nama seperti Gregoria Mariska Tunjung, Ester Nurumi Tri Wardoyo, Komang Ayu Cahya Dewi dan Ruzana bakal menjadi andalan.Sementara di nomor ganda tim Merah Putih bakal diisi oleh Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadhanti, Ribka Sugiarto, Lanny Tria Mayasari, Rachel Allessya Rose dan Meilysa Trias Puspitasari.Tim Thomas Indonesia tergabung di grup C bersama dengan India, Thailand dan Inggris. Sementara tim Uber Indonesia juga berada di grup C bersama Jepang, Hong Kong dan Uganda.Ikut hadir dalam rombongan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI Ricky Soebagja.Sedangkan pemain ganda putra Fajar Alfian dan ganda putri Apriyani Rahayu terpilih sebagai kapten tim Thomas dan Uber Indonesia berdasarkan hasil voting seluruh atlet yang tergabung di dalam tim.

Pewarta: Desca Lidya Natalia

Editor: M Razi Rahman

Copyright © ANTARA 2024