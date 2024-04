Forum teknologi dorong inovasi untuk kerja sama hijau China-UE

Seorang anggota staf mencoba proyek AI di Pusat Inovasi Internasional Zhongguancun, tempat baru untuk Forum Zhongguancun (ZGC Forum), di Beijing, 24 April 2024. (ANTARA/Xinhua/Chen Zhonghao)

Brussel (ANTARA) - Brussel pada Jumat (26/4) menggelar forum teknologi dinamis China dengan menyoroti diskusi yang dinamis mengenai kolaborasi ramah lingkungan antara China dan Uni Eropa (UE).Sesi paralel Forum Zhongguancun (ZGC) 2024 di Brussel diikuti hampir 150 pejabat pemerintah China dan Eropa, pemimpin industri, cendekiawan, serta pengusaha. Mereka mengadakan diskusi ekstensif mengenai ekonomi hijau, teknologi inovatif, dan kendaraan energi baru (new energy vehicles/NEV).Zhongguancun, pusat teknologi utama di Beijing, merupakan rumah bagi lebih dari 17.000 perusahaan teknologi tinggi.Wakil Wali Kota Beijing Tan Xuxiang mempresentasikan forum ZGC sebagai platform penting bagi pertukaran dan kerja sama inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi global. Saat menyampaikan pidato sambutan melalui video, Tan menekankan dedikasi Kota Beijing untuk berkolaborasi dengan mitra-mitra Eropa guna memajukan penelitian dan penerapan teknologi hijau serta konservasi energi.Zhu Jing, Kuasa Usaha (Charge d'Affaires) Misi China untuk UE, menyoroti konsensus yang kuat antara China dan Eropa dalam pembangunan hijau dan rendah karbon, yang menunjukkan peluang besar untuk kolaborasi dalam penelitian serta pengembangan teknologi, standardisasi, dan pembangunan industri.Zhu menyerukan upaya dari kedua belah pihak untuk menjunjung prinsip-prinsip pasar, menentang pemisahan (decoupling) dan gangguan rantai pasokan, serta meningkatkan kemampuan mengelola risiko melalui kerja samaSalvatore Majorana, wakil presiden International Association of Science Parks and Areas of Innovation, mengatakan kepada Xinhua bahwa dirinya terkesan dengan langkah luar biasa China yang berubah dari "pemain kuantitas" menjadi pusat manufaktur berkualitas tinggi.Zhu mengungkapkan bahwa meskipun China pernah menjadi pengimpor ilmu pengetahuan pada tahun 1980-an, kini China dapat membawa ilmu pengetahuan kembali ke Eropa.Didirikan pada 2007, Forum ZGC, dengan fokusnya yang abadi pada inovasi dan pembangunan, telah berkembang menjadi platform inovasi terbuka tingkat nasional dan forum internasional.

