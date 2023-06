Teleskop FAST China deteksi pulsar biner periode orbit tersingkat

ANTARA - Teleskop FAST China mengidentifikasi pulsar biner dengan periode orbit tersingkat, yakni 53,3 menit. Penelitian yang dilakukan oleh sebuah tim pimpinan para ilmuwan dari Observatorium Astronomi Nasional Akademi Ilmu Pengetahuan China (National Astronomical Observatories under the Chinese Academy of Sciences/NAOC) ini untuk mengonfirmasi keberadaan radiasi gravitasi dan lubang hitam, serta membantu memecahkan banyak pertanyaan besar lainnya dalam bidang fisika. (Xinhua/Ria Gracia Carolina Simanjuntak/Andi Bagasela/Nusantara Mulkan)