Perdagangan luar negeri Myanmar tembus 9,7 miliar dolar AS

ANTARA - Perdagangan luar negeri Myanmar menyentuh lebih dari 9,7 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp15.028) dalam tiga bulan pertama tahun fiskal 2023-2024, menurut angka yang dirilis oleh Kementerian Perdagangan Myanmar pada Senin (24/7). Sejak 1 April hingga 14 Juli tahun ini, Myanmar memperoleh pendapatan lebih dari 4,4 miliar dolar AS dari ekspor, sedangkan nilai impor mencapai lebih dari 5,3 miliar dolar AS. (Ria Gracia Carolina Simanjunta/Rizky Bagus Dhermawan/I Gusti Agung Ayu N)