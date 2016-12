"Rogue One" dominiasi box office pekan liburan

id

Rogue One: A Star Wars Story

Jakarta (ANTARA News) - "Rogue One: A Star Wars Story" tetap kuat pada box office pekan liburan Amerika Serikat dengan menghasilkan 15 juta dolar AS pada malam Natal dan proyeksi 120 juta dolar AS selama enam hari, 21-26 Desember.Film animasi komedi milik Illumination-Universal "Sing" dengan mudah memimpin sisa paket pada malam Natal dengan pendapatan 7,9 juta dolar AS, diikuti oleh film Sony "Passengers" dengan 2,9 juta dolar AS, film Fox "Assasin's Creed" dengan 2,2 juta dolar AS dan film Fox "Why Him?" dengan 1,8 juta dolar AS.Sementara itu, film garapan Paramount "Fences" menghasilkan 750.000 dolar AS yang diputar di 1.547 tempat pada Sabtu, dan berencana untuk diperluas sekitar 2.200 pada Minggu.Secara keseluruhan jumlah penonton bioskop menurun pada malam Natal, seperti halnya dengan "Rogue One: yang jatuh sekitar 33 persen dari hari Jumat, dan "Sing" yang menurun sekitar 44 persen. Jumlah tersebut diharapkan meningkat tajam pada hari Natal dan hari Senin, hari libur resmi bagi banyak orang.Film produksi Disney-Lucas "Rogue One", yang dibintangi Felicity Jones, pada malam Natal membawa pulang 260 juta dolar AS secara domestik dalam sembilan hari pertama penanyangannya dan diproyeksikan sekitar 327 juta dolar AS pada Senin.Angka tersebut akan cukup untuk mengalahkan "Suicide Squad" sebagai pendapatan domestik peringkat delapan paling tinggi pada tahun ini."Rogue One," film Star Wars kedelapan, berjalan sekitar 42 persen di belakang kecepatan "Star Wars Episode VII: The Force Awakens," yang diluncurkan tahun lalu dan meraup angka yang masih menakjubkan yaitu 571 juta dolar AS pada 11 hari pertamanya, dengan total pendapatan domestik 948 dolar AS."Sing" diproyeksikan datang di peringkat kedua dengan sekitar 71,5 juta dolar AS selama enam hari peluncurannya -- sejalan dengan perkiraan -- diikuti dengan film yang dibintangi Jennifer Lawrence dan Chris Pratt "Passengers" sekitar 29 juta hingga 30 juta dolar AS dan film yang diadaptasi dari video game "Assassin Creed" di 22,6 juta dolar AS.Komedi romantis yang dibintangi James Franco "Why Him?", yang dirilis pada hari Jumat, diperkirakan akan menghasilkan 14,4 juta dolar AS pada pekan liburan Natal, atau empat hari penayangannya.Sementara itu, drama sejarah "Silence" diproyeksikan akan mendapatkan 170.000 dolar AS. Film tersebut dibintangi Liam Neeson, Andrew Garfield dan Adam Driver sebagai pendeta abad ke-17 yang menghadapi penganiayaan brutal di Jepang."Patriots Day," film dari CBS Films dan Lionsgate, mengambil 34.336 dolar AS pada malam Natal dari tujuh lokasi, dan diproyeksikan sekitar 280.000 dolar AS pada pekan liburan. Film perang tersebut diarahkan oleh Peter Berg dan dibintangi Mark Wahlberg, demikian Reuters.

Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: Fitri Supratiwi