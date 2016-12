Harga cabai rawit di Jember tembus Rp80.000

id

cabai rawit, harga cabai rawit

Jember (ANTARA News) - Harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Jember, Jawa Timur, menjelang Tahun Baru 2017, terus meroket hingga menembus angka Rp80.000 per kilogram di tingkat konsumen."Saya menjual cabai rawit kepada konsumen Rp83.000 per kilogram karena harga di tingkat pedagang sudah mencapai Rp80.000 per kilogram," kata Ahmad, salah seorang pedagang bumbu dapur di Pasar Pelita Jember, Selasa.Menurutnya harga cabai rawit masih fluktuatif dan cenderung naik karena sehari sebelumnya harganya masih Rp70.000 per kilogram, sehingga kenaikannya cukup signifikan, yakni mencapai Rp10.000 per kilogram dalam sehari."Kami para pedagang sering mendapat keluhan dari ibu rumah tangga dan penjual masakan seiring dengan kenaikan harga cabai rawit yang terus merangkak naik, padahal kami menaikkan harga karena pembelian di tingkat pedagang juga naik," tuturnya.Ia mengatakan kenaikan harga cabai tersebut karena pasokan bahan baku membuat sambal tersebut terbatas dan banyak lahan cabai petani yang rusak hingga menyebabkan gagal panen akibat curah hujan yang cukup tinggi."Selama sepekan terakhir kenaikan harga cabai rawit cukup signifikan, mulai Rp60.000, kemudian Rp64.000, terus merangkak naik hingga kini tembus Rp80.000 per kilogram," katanya.Padahal harga cabai rawit saat kondisi normal di Jember berkisar antara Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram di pasaran, namun selama bulan Desember 2016 harga komoditas bumbu dapur tersebut terus melambung tinggi di atas Rp50.000 per kilogram.Hal senada juga disampaikan oleh pedagang bumbu dapur di Pasar Tanjung, Jember, Hartini, yang mengatakan kenaikan harga cabai terus meroket seiring dengan pasokan dari petani yang terbatas."Kenaikan harga cabai karena dampak anomali cuaca yang terjadi saat ini dan intensitas hujan yang sering mengguyur di Jember, sehingga membuat banyak tanaman cabai yang membusuk dan gagal panen," ujarnya.Ia mengatakan saat ini stok cabai yang berkualitas baik sulit didapatkan karena stok dari petani berkurang dan kurangnya stok cabai itulah yang memicu kenaikan harga cabai di pasaran.Pantauan di sejumlah pasar tradisional Jember menyebutkan harga cabai rawit di kisaran Rp75.000 hingga Rp80.000 per kilogram, cabai merah besar Rp35.000 hingga Rp42.000 dan cabai keriting Rp37.000 hingga Rp40.000 per kilogram.Sedangkan untuk komoditas bumbu dapur lainnya, seperti bawang merah masih relatif stabil di kisaran Rp34.000 hingga Rp38.000 per kilogram dan bawang putih di kisaran Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram.

