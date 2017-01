Beyonce, Stevie Wonder dikabarkan akan ramaikan pesta perpisahaan Obama

id

Beyonce, Stevie Wonder, Obama

Jakarta (ANTARA News) - Masa jabatan presiden Amerika Serikat Barack Obama akan segera berakhir. Presiden dan Ibu Negara Michelle Obama dikabarkan berencana untuk membuat pesta perpisahan di Gedung Putih pada Jumat malam.Pesta tersebut kabarnya akan diramaikan oleh sejumlah bintang papan atas antara lain Beyonce dan Jay Z, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Paul McCartney, Usher dan Eddie Vedder.Musisi hip hop asal Chicago, Chance the Rapper, mengkonfirmasi kehadirannya di Twitter. "Akan terbang 21 jam ke DC untuk mengucapkan selamat tinggal kepada presiden terbesar dalam sejarah AS. Tuhan memberkati Anda @Potus," tulis dia.Sutradara George Lucas dan JJ Abrams, pemandu talk show Oprah Winfrey, dan aktor Samuel L Jackson dan Bradley Cooper juga diharapkan menempati kursi undangan di Pennsylvania Avenue, tempat terakhir di mana Obama akan kembali menjadi warga negara biasa.Upacara pelantikan penggantinya, presiden terpilih dari Partai Republik Donald Trump akan digelar pada 20 Januari mendatang.Sayangnya, belum ada keterangan resmi dari Gedung Putih mengenai pesta perpisahan Obama tersebut, demikian Billboard.

Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: Unggul Tri Ratomo