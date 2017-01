Rain dan Kim Tae-hee pasutri selebriti paling top

id

rain, kim tae hee, kim tae-hee, korean wave, kpop, k-pop

Seoul (ANTARA News) - Aktor dan penyanyi Rain menikahi aktris Kim Tae-hee di gereja Katolik Seoul, Kamis, dan mereka menjadi pasangan suami istri selebriti paling top di Korea.





Keduanya bertukar kado dan berdoa dalam upacara pernikahan sederhana di Gereja Gahoe-Dong, yang hanya dihadiri anggota keluarga, teman dekat dan pimpinan dari agensi manajemen masing-masing.





Kim Tae-hee memilih gaun sederhana selutut sementara Rain mengenakan jas berwarna hitam.





Di antara para selebritas yang diundang, ada aktor Ahn Sung-ki, penyanyi Park Jin-young, Psy dan Park Jun-hyeong dari generasi pertama grup idola "God", serta aktris Lee Honey yang satu kampus dengan Kim. Ahn adalah ayah baptis dari Rain ketika ia dibaptis pada tahun 2014.





Park Jin-young menyanyikan "You’re The One", sebuah lagu lamaran yang ia tulis untuk istrinya, saat upacara pernikahan.





Rain dan Kim, keduanya Katolik, mengumumkan pertunangan mereka hanya dua hari yang lalu tapi tidak mengungkapkan tanggal dan tempat pernikahan karena mereka tidak ingin gembar gembor. Mereka bahkan baru memberitahu tamu kapan dan di mana upacara pernikahan pada Kamis pagi.





Persiapan pernikahan berlangsung hampir seperti operasi rahasia dan gereja dijaga ketat beberapa jam sebelum pernikahan seiring banyaknya wartawan berkumpul demi acara itu. Pengantin pria tiba di sekitar pukul 1 siang.





Fans dan wartawan, yang telah menunggu berjam-jam di depan gereja di mana dua selebriti biasanya beribadah, buru-buru pindah ke Gahoe-dong setelah terlambat memperoleh informasi tentang tempat pernikahan.





Rain yang berusia 34 tahun dan Kim yang berusia 37 tahun bertemu saat membintangi iklan bersama pada 2011 dan secara resmi mulai berkencan musim gugur 2012. Hubungan mereka diumumkan kepada publik pada 1 Januari tahun berikutnya.





Hubungan mereka mendapat perhatian luas dari media dalam dan luar negeri karena keduanya adalah selebriti top dalam industri hiburan Korea, apalagi Rain adalah bintang terkenal di negara-negara Asia lainnya.





Ada rumor yang terus-menerus terdengar antara 2014 dan 2016 bahwa pernikahan mereka sudah dekat, yang selalu mereka sangkal.





Rumor kembali terdengar pada hari Minggu ketika Rain merilis lagu cinta yang diyakini didedikasikan untuk calon istrinya. "The Best Present," lagu pertama Rain setelah absen tiga tahun, ditulis oleh dirinya dan rapper Psy.









Memulai debutnya sebagai penyanyi pop pada tahun 2002, Rain, yang nama aslinya adalah Jung Ji-hoon, jadi salah satu dari "100 Orang Paling Berpengaruh" oleh majalah AS Time pada 2006 dan 2011.





Karir aktingnya dimulai pada 2003, ketika ia mendapat peran utama dalam drama TV KBS "Sang Doo! Let's Go To School" Dia telah muncul di banyak seri sinetron Korea seperti "Full House" dan "A Love To Kill." Dia juga muncul dalam film Hollywood seperti "Speed ​​Racer" (2008) dan "Ninja Assassin" (2009) dan serial TV Cina “Diamond Love.”





Kim, sering disebut sebagai perempuan tercantik di Korea Selatan, terkenal karena perannya dalam drama Korea seperti "Stairway to Heaven" (2003), "Love Story di Harvard" (2004), "Iris" (2009), " My Princess "(2011), dan" Yong-pal "(2015). Dia juga muncul di banyak iklan TV.





Pasangan ini belum berencana untuk bulan madu atau memiliki anak, kata agensi manajemen Kim.





"Hari ini, hari pertama perjalanan panjang kami bersama-sama, kami ingin membuat langkah pertama di tengah berkah dari semua fans kami yang telah mencintai dan menghargai kami," katanya dalam surat ditulis tangan yang gambarnya dirilis kepada media.





"Kami akan hidup dengan baik, menghormati satu sama lain dan mengisi kekurangan masing-masing," tambahnya seperti dilansir Yonhap.





Penerjemah: Nanien Yuniar

Editor: Jafar M Sidik