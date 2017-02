Star Wars Land akan dibuka pada 2019

id

Jakarta (ANTARA News) - Disney berencana membuat sesuatu yang besar untuk menandai selesainya trilogi Star Wars.Dalam pertemuan dengan investor, CEO Disney Bob Iger mengungkapkan bahwa objek wisata Star Wars Land di Walt Disney World di Orlando akan dibuka pada 2019, tahun yang sama dengan peluncuran "Star Wars Episode IX", bab terakhir "Skywalker Sage".Pembangunan akan dimulai di objek wisata di Hollywood Studio tersebut pada April lalu, menyusul pengumuman pada Agustus 2015.Hingga pernyataan Iger tersebut, Disney tutup mulut tentang objek wisata -- yang juga akan dibangun serupa di Disneyland Anaheim -- di luar konsep yang telah diumumkan sebelumnya.Sementara itu, belum dikonfirmasi akan ada wahana apa yang akan dihadirkan dalam objek wisata tersebut. Postingan blog Disney menjanjikan "pengunjung akan mendapatkan kesempatan untuk mengendarai pesawat tercepat di galaxy", setelah menaiki replika berukuran sama dari Millennium Falcon.Tidak hanya informasi tersebut, Iger juga mengungkapkan bahwa dia telah melihat "Star Wars: The Last Jedi" yang akan dirilis pada Desember mendatang. Dia mengatakan investor "Star Wars: The Force Awakens" Rian Johnson akan ikut bergabung dalam cerita Skywalker.Iger juga membocorkan wahana menarik dalam objek wisata tersebut, "Ini tempat yang sangat luas dengan desain yang unik dan arsitektur yang benar-benar membuat Anda merasa seperti Anda berada di Pandora," demikian The Hollywood Reporter.(Baca juga: George Lucas pilih LA untuk Museum of Narrative Art

