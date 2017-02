Jadwal siaran langsung sepak bola 25 - 27 Februari 2017

id

antonio conte, chelsea, klasemen liga inggris, jadwal laga

Jakarta (ANTARA News) - Berikut Jadwal siaran langsung sepak bola pada 25 - 27 Februari 2017:Persib vs Mitra Kukar, pukul 18.00 WIB, IndosiarPBFC vs Madura United, pukul 21.00 WIB, IndosiarDeportivo Alaves vs Valencia, pukul 19.00 WIB, beIN Sports 2Real Betis vs Sevilla, pukul 22.15 WIB, beIN Sports 2.Everton vs Sunderland, pukul 22.00 WIB, beIN Sports 3Chelsea vs Swansea City, pukul 22.00 WIB, beIN Sports 1Bayern Muenchen vs Hamburg, pukul 21.30 WIB, Fox Sports 2Freiburg vs Borussia Dortmund, pukul 21.30 WIB, Fox Sports PlayArema FC vs Sriwijaya FC, pukul 18.00 WIB, IndosiarSemen Padang vs Bhayangkara FC, pukul 21.00 WIB, IndosiarEibar vs Malaga, pukul 00.00 WIB, beIn Sports 2Sporting Gijon vs Celta Vigo, pukul 00.30 WIB, beIN Sports 2Leganes vs Deportivo la Coruna, pukul 00.30 WIB, beIN Sports 2Espanyol vs Osasuna, pukul 18.00 WIB, beIN Sports 2Palermo vs Sampdoria, pukul 18.30 WIB, beIN Sports 4Atletico Madrid vs Barcelona, pukul 22.15 WIB,beIN Sports 2Napoli vs Atalanta, pukul 00.00 WIB, beIN Sports 1Juventus vs Empoli, pukul 02.45 WIB, beIN Sports 1Chievo Verona vs Pescara, pukul 21.00 WIB, beIN Sports 5Lazio vs Udinese, pukul 21.00 WIB, beIN Sports 8Sassuolo vs Milan, pukul 21.00 WIB, beIN Sports 1Crotone vs Cagliari, pukul 21.00 WIB, beIN Sport 4Watford vs West Ham, pukul 00.30 WIB, beIN Sports 1Tottenham vs Stoke, pukul 19.00 WIB, beIN Sports 1Manchester United vs Southampton, pukul 23.30 WIB, beIN Sports 4Brighton & Hove Albion vs Reading, pukul 00.30 WIB, beIN Sports 4Norwich City vs Ipswich Town, pukul 19.00 WIB, beIN Sports 5Hertha Berlin vs Eintracht Frankfurt, pukul 00.30 WIB, Fox Sports 2Ingolstadt vs Borussia Moenchengladbach, pukul 21.30 WIB, Fox Sports 2Schalke vs Hoffenheim, pukul 23.30 WIB, Fox Sports 2Saint-Etienne vs Caen, pukul 21.00 WIB, beIN Sports 3Olympique Lyon vs Metz, pukul 23.00 WIB, beIn Sports 3Athletic Bilbao vs Granada, pukul 00.30 WIB, beIN Sports 5Villarreal vs Real Madrid, pukul 02.45 WIB, beIN Sports 2Olympique Marseille vs Paris Saint-Germain, pukul 03.00 WIB, beiIN Sports 3

Editor: AA Ariwibowo