Aher rela cuti demi jadi juru kampanye Anies-Sandi

Pesta Olahraga Tafisa Gubernur Jabar Ahmad Heryawan berbincang dengan kontingen TAFISA (The Association For International Sport for All) Jabar yang akan mengikuti The 6th TAFISA World Sport For All Games di Jakarta, Bandung, Jawa Barat, Rabu (5/10/2016). Sebanyak 325 atlet asal Jabar akan mengikuti TAFISA yang berlangsung 6-12 Oktober 2016 di Jakarta dengan tema Unity in Diversity. (ANTARA/Agus Bebeng)